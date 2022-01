Así lo confirma el informe de Medicina Preventiva, que por otro lado destaca la caída «casi vertical» de la curva epidémica de los contagios en los últimos cinco días, una bajada «espectacular y casi idéntica a la ocurrida en Sudáfrica»

El área de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, en su informe diario, notifica que Ceuta registró provisionalmente en la última jornada 18 nuevos positivos de coronavirus declarados exclusivamente por INGESA y 53 casos en total Incorporados a su laboratorio. Tres de los contagios son de pacientes vulnerables, un posible caso de reinfección y un positivo del entorno laboral del INGESA.

La ciudad está en nivel 3 de alerta por la pandemia de la covid y el número de ingresos en el hospital desciende a 28 pacientes covid ingresados. Hay ingresadas 7 personas en observación de Urgencias (5 no vacunados y 2 vacunados), 17 en planta (14 vacunados y 3 no vacunados), y 4 en UCI (2 vacunados y 2 no vacunados). Asimismo, ha fallecido un varón de 61 años sin vacunar y reinfectado que estaba ingresado en la UCI, convirtiéndose en la víctima número 141 de la pandemia.

También se informa de que el porcentaje de positividad es de 40’15% y de los casos producidos en los últimos 14 días fueron el 758% sintomáticos, 62’7% vacunados completos y el 51’3% de casos procedentes de contactos estrechos.

Medicina preventiva destaca la caída «casi vertical» de la curva epidémica reduciéndose a una media de unos 320 por cien mil/día relativos a 14 días vista, desde hace 5 días. Y anteriormente de forma inicial durante tres días a razón de 138 por cien mil al día relativos a 14 días desde el pico (21/01-24/01/2022). Una bajada «espectacular y casi idéntica a la ocurrida en Sudáfrica«.