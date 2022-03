Gracias a esta vacunación se consigue que en el momento de entrar en contacto con el virus, el sistema inmunitario se active, y evite la infección en la mayoría de los casos

El área de Sanidad de la Ciudad trabaja desde 2008 en la prevención del cáncer de cérvix promoviendo la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano de las niñas de 13 años y desde 2014 de 12. Hasta la fecha, en Ceuta han recibido la doble pauta de esta vacuna unas 6.400 menores. Gracias a esta vacunación se consigue que en el momento de entrar en contacto con el virus, el sistema inmunitario se active, y evite la infección en la mayoría de los casos.

El cáncer de cérvix es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos del cuello uterino, siendo la infección por virus del Papiloma Humano el factor de riesgo principal. Este virus, que se transmite por contacto sexual, infecta el área genital tanto de hombres como de mujeres, aunque no todas las infecciones terminan desarrollando el cáncer, por lo que es importante no confundir el estar infectada por VPH con tener cáncer. Es más, la mayoría de las veces el organismo humano es capaz de eliminar el virus sin ninguna consecuencia y solo un pequeño porcentaje desarrollará una displasia cervical y en un porcentajes de ellas aparecerá un cáncer, siendo el tiempo entre una infección no resuelta y el desarrollo de un tumor de 10 a 15 años.