El consejero de Fomento y Turismo y presidente del Instituto Ceutí de Deportes (ICD), Alejandro Ramírez, y la gerente de este organismo, Araceli García, han presentado este viernes la XLV Carrera Popular ‘San Silvestre’, así como su edición infantil que, como es tradicional, tendrá lugar el último día del año.

El miembro del Gobierno de la Ciudad ha desatado el carácter familiar de esta carrera, que pondrá fin al calendario deportivo de 2022 que ha estado conformado por casi una treintena de pruebas con más de 10.000 participantes. Para 2023, ha adelantado Ramírez, ya están cerrados once eventos que posibilitarán la participación de más de 8.000 deportistas.

Con salida y llegada en la Plaza de África, la prueba se disputará sobre la distancia de 3,6 kilómetros en un recorrido urbano asfaltado en su totalidad. La ‘San Silvestre Baby’ tendrá salidas escalonadas con distancias cortas.

Las inscripciones se han abierto hoy y permanecerán abiertas hasta el 29 de diciembre. No obstante, la cifra de participantes en la prueba está limitada a 700, estando abierta a deportistas con licencia federativa en vigor, corredores de otras federaciones y no federados. Todas las inscripciones, que deberán tramitarse a través de la web del ICD, serán gratuitas a excepción de los no federados y categoría absoluta, en las que se ha fijado una reducida cuota de 1,95 euros.