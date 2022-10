En mitad de una concentración tensa entre los antifascistas y los simpatizantes de Vox, el denunciado dio un manotazo a una persona que estaba grabando a una señora que mostró su rechazo a ser grabada, pero eso no constituye un delito

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha absuelto a uno de los ciudadanos ceutíes que se manifestó en la Plaza de África, el 24 de mayo del 2021, contra la visita de Santiago Abascal tras la crisis de mayo y que posteriormente fue denunciado por un delito de coacciones. Una de las pruebas presentadas por la defensa y clave para resolver una sentencia absolutoria son los vídeos grabados en directo por El Foro de Ceuta durante la concentración.

En los videos se puede ver el ambiente y los altercados que se produjeron en el lugar. El ahora absuelto fue acusado de golpear y romper el móvil a otra de las personas que estaba allí presente, pero en la otra concentración de simpatizantes de la extrema derecha, que se acercaron a provocar y grabar directamente a los que protestaban contra la visita del presidente de Vox a nivel nacional.

En la sentencia se declara probado que M.I.N. “dio un manotazo” al denunciante “cuando procedió a grabar a otra sin su permiso”, sin embargo, esto no constituye delito. El denunciante alegó ser reportero y por ese motivo estar grabando, pero su acreditación “la llevaba en el bolsillo”, por lo que el juez ha determinado que “la violencia ejercida no tuvo por objeto impedir lo que la ley no prohíbe, pues bien prohíbe la captación de imágenes personales sin permiso”. Además, no se han demostrado los daños en el teléfono móvil, por lo que tampoco se le puede condenar por eso.

La visita del presidente de Vox supuso una de las mayores protestas que se ha vivido en nuestra ciudad contra un dirigente político. Varias personas fueron denunciadas por los acontecimientos de aquellos días, siempre desde la extrema derecha con el fin de amordazar a la ciudadanía y acallar las protestas contra sus discursos de odio, racismo y utilización de los hechos de la crisis de mayo de 2021 con intereses partidistas.