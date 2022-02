Desde la Dirección del IES Luis de Camoens confirma que sí tienen conocimiento sobre la supuesta agresión y que desde ayer se ha activado un protocolo para intervenir: «estamos ahora mismo en plena investigación del caso». De hecho, el equipo directivo está reunido en estos momentos con la tía de la menor para recabar datos

La madre de una menor ha denunciado ante la Policía Nacional las supuestas agresiones físicas y verbales que ha sufrido su hija por parte de compañeros y compañeras de clase. En el parte de denuncia, fechado el 30 de enero de 2022, se refleja que la menor ha sido víctima de “algunas bromas como, por ejemplo, mancharle la mesa de gel hidroalcohólico, echarle las culpas de todo lo que ocurre en clase, realizarle la zancadilla cuando tienen la oportunidad o, incluso tirarle tizas a la menor”.

Amenazas

En el escrito, la madre denuncia que estos hechos se han incrementado en “intensidad y gravedad” hasta el punto de derivar en insultos y en amenazas físicas, todo esto en el entorno del I.E.S. Luis de Camoens. La situación se volvió más preocupante cuando, el 21 de enero de 2022, una de las compañeras de la menor le recriminó que esta había puesto unos comentarios en la red social de Instagram que no le habían gustado y que “creyó que iba con insultos e indirectas hacia ella”, por lo que citó a la víctima a la salida del colegio “para pelearse”, contestando la hija de la denunciante que “ella no quería pelearse”. Producto de este encuentro, la menor recibió “una patada en el vientre, motivo por el cual le ha salido un gran hematoma”.

Agresiones físicas

El pasado 27 de enero se denuncia otro episodio de violencia a la menor en el gimnasio del centro educativo cuando a la menor volvió a ser agredida cuando notó que alguien le ponía la capucha de su sudadera en la cabeza y, posteriormente, “recibía fuertes golpes por varias personas”, entre las que se encontraban sus compañeras y compañeros. En el escrito se refleja que los hechos no pudieron ser vistos por el profesor de Educación Física y que la alumna informó a la Jefatura de Estudios del instituto “que le dolía mucho la cabeza”, pero no informó de los hechos, motivo por el que llamó a su madre para que la recogiera.

La madre decidió formular la denuncia cuando, en un momento de presión, la menor reconoce que había sido agredida físicamente y muestra el hematoma que tiene en el abdomen, certificado por un informe médico que acredita que la alumna tiene una “contusión abdominal con hematoma en evolución, equimosis post golpe” con “pronóstico leve salvo complicación”.

Acoso

En el escrito también se denuncia que una compañera había entrado en la cuenta de Instagram de la menor con su clave y contraseña, sin su consentimiento, enviando mensajes a otros usuarios en los que decía “quiero que me violes”, entre otros improperios. Es la propia compañera la que, en otra conversación abierta desde el usuario de la víctima, reconoce haber entrado en su cuenta: “killo, soy su amiga y tengo su cuenta, le estoy escribiendo a todos”. En el mismo contexto, la menor tenía conocimiento de que la compañera había creado “un perfil de Instagram usando la foto” de la menor “haciéndose pasar por ella” para “seguir difundiendo cosas que no son verdad”.

Captura de una de las conversaciones en Instagram / Cedida

La madre relata en la denuncia que la menor no ha contado nada ni a los profesores del instituto ni a la Jefatura de Estudios “por el miedo que sentía”, así como tampoco a su madre. Durante la denuncia, la madre hace entrega del parte médico facultativo en el que se reflejan las agresiones sufridas y manifiesta que pondrá en conocimiento del instituto lo ocurrido para buscar una solución.

La madre, que tiene en su poder las capturas de las conversaciones de Instagram, así como la foto de la agresión en el abdomen, asegura que acudió al centro educativo para poner en conocimiento de la Dirección del I.E.S. Luis de Camoens la situación por la que está pasando la menor, junto a la denuncia efectuada en la Policía Nacional y el informe médico del facultativo que atendió a la alumna. La familia recalca que la directora “echaba para atrás los papeles” y que decía “no ha habido pelea, en mi colegio no ha habido pelea” y que la denunciante le sugirió que le preguntara al profesor de Educación Física porque, aunque en la denuncia se refleja que el profesor no estaba en ese momento porque se encontraba hablando con otro profesor, la madre dice que su hija le trasladó que este “vio cómo echaban a correr y vio cómo mi hija lloraba”. Asimismo. subraya que la directora le recriminó que «cómo iba a llamar a la madre diciendo que habían expulsado a su hija», refiriéndose a la supuesta agresora.

Aunque estos hechos se reflejan durante el mes de enero, cuando la madre se dio cuenta tras descubrir los mensajes y el hematoma abdominal, el acoso se remonta a mitad del primer trimestre del curso, motivo por el cual, la familia está muy preocupada por el estado en el que se encuentra la menor, que no quiere salir de su habitación, ni ir al colegio.

La respuesta de la Dirección del Luis de Camoens

La Dirección del IES Luis de Camoens confirma que sí tienen conocimiento sobre esta supuesta agresión. El jefe de Estudios principal ha indicado que la directora del centro educativo se encuentra en estos momentos reunida con la tía de la menor. «Estamos ahora mismo en plena investigación del proceso», ha especificado el docente, que remarca que ya se ha activado un protocolo para intervenir «desde ayer». Desde la Jefatura de Estudios señalan que ayer se citó a la alumna para recabar datos «porque nosotros no teníamos conocimiento ninguno y la Policía Judicial nos lo confirmó que no había habido ninguna comunicación al centro y que nosotros nos habíamos enterado por la propia Policía», y que esta no apareció. Así como que hoy han vuelto a citarla y no ha acudido, pero ya están trabajando «con las pesquisas y las investigaciones».