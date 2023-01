Fernando Faura Palao, director del helipuerto de Ceuta, ha recordado que el helipuerto es la puerta de entrada a Ceuta y que depende de las compañías que haya vuelos que conecten con peninsula los sábados

La obligación de AENA es mantener la instalación siempre preparada para que todas las compañías aéreas puedan operar en la medida de lo que lo deseen, ha aseverado el director del helipuerto de Ceuta, Fernando Faura Palao. “Los aeropuertos son puerta de entrada a las ciudades y nuestra obligación y nuestro trabajo consiste en que esa puerta siempre esté abierta, tanto Hélity, como cualquier otra compañía que pudiera interesarse en operar aquí, siempre tendrá las puertas abiertas y nuestro trabajo es si hay algún impedimento, tratar de solucionarlo”.

Sobre la posibilidad de que haya vuelos comerciales los sábados, el director del helipuerto ha puntualizado que «si se solicita pueden operar operar vuelos, nosotros pondremos todos los medios para que para que esto sea así. De hecho, durante los pocos meses de mí en los que yo he sido director ya se ha abierto un sábado para una par de operativas que especiales vuelos chárter que la compañía nos pidió. Entonces no es no es problema para AENA abrir el sábado pero es la compañía aérea quien tiene que demandarlo».

En este caso, si se solicita de manera permanente, «por supuesto que se aprobará y será una muy buena noticia para nosotros. Vamos a estar siempre dispuestos a solucionar los problemas que pueda haber y a tratar de poner las mejores soluciones y con la predisposición de que esto tiene que estar cuanto mejor conectado, mejor».