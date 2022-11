La gerente de la histórica ‘Tótem’ celebra su último Día de las Librerías. En unos meses se jubila y ahora se enfrenta al reto de buscar relevo para un negocio consolidado durante 40 años. «Ofrezco un fondo con miles de libros y, lo más importante, mi cartera con más de 6.500 clientes», informa la librera, que se ofrece voluntaria para hacer la transición del nuevo gerente con sus clientes. Todo un compromiso con un único objetivo: que el establecimiento que soñó cuando tenía tan solo 25 años no cierre sus puertas

Cada 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías. En esta ocasión, hemos querido celebrarlo con la ceutí África García. Es librera desde hace casi 40 años y este año será el último que lo celebre al frente de la Librería Tótem. Tenía tan solo 25 cuando hizo realidad este sueño y, a sus 65 años que los cumple este mes de diciembre, ha conseguido consolidarse como todo un referente de de la venta de libros en nuestra ciudad.

En busca del nuevo gerente de la Librería Tótem

Ahora se enfrenta a un reto tan profesional como personal: buscar relevo para no tener que echar la persiana de su librería con su jubilación. La fecha máxima es el mes de marzo, ya que quiere aguantar la temporada de los Reyes. Hasta el momento se han interesado sobre todo estudiantes, sin embargo, admite que estos tienen problemas con el banco a la hora de pedir un crédito porque no tienen nómina. «Me haría muchísima ilusión, aunque fuera a última hora, que alguien me dijera aquí estoy yo, tomo el relevo, te cojo el testigo», desea con ilusión la librera caballa, ya que asegura que le daría mucha pena que llegara el día en el que tuviera que cerrar la persiana para siempre.

La futura jubilada vende un fondo de libros, la informática de los ordenadores y, lo más importante, «mi cartera con más de 6.500 clientes que compran y me encargan libros», algo que no tiene precio. Para ella sería ideal que unos hermanos o una pareja se pusieran al frente de la Tótem. Y aunque es consciente de que muchas personas tienen miedo a lanzarse a la aventura, ella les recuerda que no es emprender desde cero, «ya que es un negocio consolidado durante 40 años, con un sello y un bagaje, en el que yo ayudaría durante unos meses para hacer la transición con los clientes». Si alguien está interesado, puede solicitar más información a traés del número de teléfono 956 51 69 04.

Cuando África recuerda que está viviendo sus últimos momentos detrás del mostrador de la calle Daoiz, desde el que tantas historias ha recomendado a gran parte de la sociedad ceutí, le invade una gran nostalgia porque «son muchos años, aquí soy yo muy feliz y me gusta mucho mi trabajo». Sin embargo, es clara y está dispuesta a disfrutar de su jubilación. «Sé que me viene un futuro próximo muy bonito, me veo fuera de la librería», sonríe la comerciante.

«Aquí vienen a comprar libros hombres que un día vinieron siendo niños», presume la librera, que recuerda sus inicios en la galería de la calle Padilla. La querida Tótem -nombre que adoptó de una revista de cómics editada en Nueva Frontera en 1977-, para muchos caballas no es una librería al uso que se dedique también a la papelería o a la venta de libros escolares, sino que tiene identidad propia. Aunque García mantiene sus estanterías actualizadas, jamás ha renunciado a la esencia de su proyecto. «Siempre he tenido un fondo general de libros clásicos que no pueden faltar nunca en una librería tales como ‘El Quijote’ o ‘100 años de soledad’«, manifiesta la ceutí, que la gerente de esta librería general y universitaria, especializada en bibliografía del Norte de África y las relaciones entre España y Marruecos.

Nada más entrar en el establecimiento, a la derecha tiene una pared repleta de novelas gráficas que se lleva toda la atención del mundo. Sin embargo, esto no es algo novedoso, ya que admite que en sus inicios comenzó con «bastantes más cómics que ahora no existen» debido al auge en los años 80. «Ha habido muchas etapas, porque la literatura va por moda», reconoce, la experta, que considera que ahora el protagonismo lo ha tomado la novela negra y policíaca.

Libros de kilómetro 0

La relación de África con la literatura es tan especial que ha establecido un rincón de su librería para darle una segunda vida a los libros, pero también a una oportunidad para quienes no pueden permitirse pagar los libros. El rincón de libros de kilómetro 0 se dedica a recepcionar ejemplares que ya han leído los propios clientes y que la librera adquiere a un precio muy bajo para venderlos a ese mismo precio. Por ejemplo, ‘El lector de Julio Verne’ de Almudena Grandes que inicialmente tenía un precio de 12,95 euros, se puede adquirir en este espacio por tan solo 3 euros. Otros libros de 15 a 20 euros están al precio simbólico de 5 euros. «Son libros que me traen mis clientes porque leyeron en su momento y están en la estantería desde hace años porque ya no van a volver a leerlos más», recuerda la experta, que invita a sus clientes a echar un vistazo a este rincón de kilómetro 0 «para seguirle dando vida a los libros».