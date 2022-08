La asociación solicitará por escrito al Ayuntamiento que paralicen la celebración de la corrida de toros en Ceuta: «Luchamos por el no al maltrato animal, sea un gato, un perro, un toro o cualquier animal»

La Asociación Gatos Refugio Vida Ceuta (AGREVICE) ha emitido un comunicado para posicionarse en contra de la tauromaquia, informa que se va a dirigir un escrito formal al Gobierno local para que no permita la celebración de la corrida de toros en Ceuta, pero destacando que no se une a ninguna manifestación convocada por en la ciudad.

«AGREVICE no saldrá a la calle a manifestarse, ni apoyará ninguna manifestación pública ni privada acompañando a quienes no apoyaron distintos maltratos sufridos meses atrás por animales de nuestra Asociación en la Ciudad, ni apoyará a quienes eludieron firmar nuestras peticiones de recogida de firmas de mejorar el maltrato animal en la Ciudad, firmas para la creación de un gran refugio, la instalación de una incineradora, construcción de un cementerio animal, creación de una clínica municipal , servicios eficientes, etc. No éramos de su agrado por decir y pedir lo que nunca habían hecho, éramos gente molesta», dicen en un comunicado.

En su escrito, publicado en redes y remitido a los medios de comunicación, continúan: «Nosotros desde nuestra humildad y sin faroles de colores publicitarios solicitaremos por escrito al Ayuntamiento de Ceuta y partidos políticos de la oposición que no apoyen esta iniciativa dantesca de tauromaquia en los tiempos que vivimos, nuestra Ciudad debe ser ejemplo de Bienestar Animal en todos los sentidos y aspectos , y para ello este evento no se debe autorizar. Luchamos por el no al maltrato animal, sea un gato, un perro, un toro o cualquier animal que esté bajo nuestro paraguas municipal, siempre desde el respecto a todos los animales y circunstancias».