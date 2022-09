AGREVICE asegura que Ceuta «no se puede quedar estancada en el bienestar animal», alegando que esta Ciudad con una población que consideran muy solidaria «debe avanzar y no podemos castigar a una familia o a una asociación sin ánimo de lucro un sábado tarde a pagar 340 euros de su bolsillo sin tenerlos, ya que sino dispones del montante no atienden al animal»

Desde la asociación Gatos Refugio Vida Ceuta han manifestado tanto al ejecutivo local como a todos los partidos de la oposición la apertura urgente de una Clínica Municipal veterinaria de asistencia 24 horas/365 días en nuestra ciudad para «atender a los animales callejeros recuperados por los ciudadanos de Ceuta, voluntarios y asociaciones animalistas y personas sin recursos, tanto de casas como los procedentes de colonias y refugios sin que tengan que abonar un solo euro de su bolsillo, además, solicitamos la publicación municipal inmediata de dotación de puestos de trabajo de veterinarios para cubrir las necesidades de esta Clínica municipal de atención a la ciudadanía ceutí».

Eduardo Sánchez, presidente de la Asociación ha expresado que «estamos cansados de ver cómo es gratuita la asistencia de urgencias 24 horas a las personas, farmacias 24 horas gratuitas por estar toda la noche de guardia , nos parece dantesco que una clínica de guardia veterinaria cobre 120 euros a un ciudadano, voluntario u asociación por abrir las puertas fuera de las consultas normales por salvar a un animal enfermo».

«Ayer sufrimos una vez más en este año estas dantescas historias de urgencias veterinarias a través de una familia que recogió a un animal moribundo de la calle, que cuando llaman te dicen por teléfono antes de ir a consulta que si no pagas por adelantado no lleves al animal, que entendemos que cada uno lucha por su trabajo y por sus intereses económicos, AGREVICE y todos los mencionados anteriormente no luchamos por esos intereses económicos ni por las cientos de horas que trabajamos gratis por salvar vidas a diario, como lo hace un ciudadano normal al salvar a su paso a un animal enfermo gratificado con vaciar su VISA para que ese animal no muera, es irónico esta sociedad, quizás entendemos que los veterinarios no tengan la culpa como tampoco han presionado al ejecutivo a crear esta clínica municipal para remediar o erradicar este grave problema de personas humanitarias, personas sin recursos, voluntarios y asociaciones».

AGREVICE asegura que Ceuta «no se puede quedar estancada en el bienestar animal», alegando que esta Ciudad con una población que consideran muy solidaria «debe avanzar y no podemos castigar a una familia o a una asociación sin ánimo de lucro un sábado tarde a pagar 340 euros de su bolsillo sin tenerlos, ya que sino dispones del montante no atienden al animal».

«Aparte del dinero, nos preguntamos si se ha acabado la humanidad, o acaso el animal no merece nuestro respeto o los vamos dejando a este paso moribundos en nuestras calles porque la ciudadanía se come un marrón si hace la labor de persona humanitaria y con corazón, creemos que se deberían mirar la conciencia muchos» concluye Sánchez en un comunicado a los medios.