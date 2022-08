A pesar de asegurar que por su parte no habrá ninguna manifestación, la Asociación insiste en que recurrirá al Gobierno local para el cumplimiento del acuerdo plenario contra cualquier acto de maltrato animal y así pedir la cancelación de la corrida de toros anunciada este martes

A través de su presidente, Eduardo Sánchez Ramos, la Asociación Gatos Refugio Vida Ceuta ha vuelto a expresar su rechazo a la corrida de toros prevista para el próximo 18 de septiembre, pidiendo al Gobierno local que se cumpla con el acuerdo plenario en contra de cualquier acto de maltrato animal aunque «la corrida sea legal».

«En Ceuta intentamos tener una ciudad multicultural , de bienestar social y de bienestar animal , creemos en el ser humano y creemos en el espíritu animal , creemos que una corrida de toros no puede homenajear a un estamento como la Legión, respetamos a todo el mundo pero …..En Ceuta hace muchos años todos los partidos políticos que representan a todo el pueblo ceutí tomo una decisión irrevocable , no al maltrato animal y no a espectáculos de animales en contra del Bienestar Animal, aprobado en pleno municipal» ha señalado Eduardo Sánchez en un comunicado.

La Asociación ha recalcado que a pesar de no manifestarse, solicitará a través de un documento tanto al ejecutivo local como a partidos de la oposición «que no apoyen esta iniciativa dantesca de tauromaquia en los tiempos que vivimos».

Por otro lado, los ceutíes que se han expresado a través de las redes sociales a favor de esta celebración, han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org con el objetivo de que la corrida en Ceuta, anunciada oficialmente este martes en una rueda de prensa, continúe con los preparativos y se lleve a cabo como está previsto por la empresa que lo organiza.