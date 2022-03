Tenaz, luchadora, entregada, implicada, cariñosa, amable, honesta y directa. Así la han resumido desde la organización sindical a la que pertenece, quienes la consideran una persona «fiable y responsable»

El Hotel Puerta de África ha acogido esta tarde la XVI edición del Premio Maite Alascio de CCOO. La galardonada en esta ocasión ha sido la ceutí Amalia Díaz Ramos, una mujer involucrada en la lucha sindical desde hace más de 40 años. Los ‘Maite Alascio’ reconocen y reivindican, cada año, la importancia de las mujeres en la sociedad. Para CCOO, el 8 de marzo es «un día de orgullo, de conmemoración y lucha para alcanzar la igualdad».

Amalia Díaz atiende a los medios de comunicación antes de la entrega de premios / Mari Paz Cortés

El acto ha comenzado con una actuación del alumnado de la academia de baile ‘África Lirio’ en la que cuantro bailaoras han interpretado el tema ‘Orobroy’, de Dorantes. Tras esto, ha tenido lugar la presentación del cideo ‘De la igualdad a los hechos’, realizado por el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones del Trabajo, Carolina Vidal.

Las bailaoras de ‘África Lirio’ interpretan ‘Orobroy’, de Dorantes / Mari Paz Cortés

A continuación, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones del Trabajo de CCOO en Ceuta, Yolanda Díaz, ha dado paso a la lectura del manifiesto de la organización sindical que este año ha llevado como eslogan ‘Para la igualdad tenemos un plan’. Al término, se ha leído el acta del jurado así como la biografía de la premiada.

Amalia Díaz Ramos nació en la barriada General Orgaz en marzo de 1953, en el seno de una familia conformada por cuatro hermanos y una madre que enviudó muy joven. Comenzó a trabajar con 19 años y ha pasado parte de su vida en el Centro de Educación Especial de San Antonio, donde ha desarrollado vínculos tanto con los compañeros y compañeras como con el alumnado. En sus más de 40 años, ha conseguido convertirse en una «pieza clave» para CCOO de Ceuta.

«Tenaz, luchadora, entregada, implicada, cariñosa, amable, honesta y directa», son algunos de los piropos que ha recibido por parte de su organización sindical, quienes la considera una persona «fiable y responsable», y a quien llaman, con orgullo, «amiga». Todo esto, junto a su militancia, su compromiso, entrega y valores, la han hecho merecedora del Premio Maite Alascio de 2022.

Una intérprete de lengua de signos ha apoyado todas las intervenciones del acto / Mari Paz Cortés

«Para mí es un orgullo grandísimo y una alegría tremenda», ha afirmado la galardonada, que ha asegurado que no le gusta estar «en primera linea». Díaz se ha mostrado muy orgullosa de pertenecer a Comisiones Obreras y en este 8 de marzo reivindica que «hay que seguir en la lucha aunque se hayan conseguido muchas cosas». Su jubilación no es síntoma del cese de su actividad, pues ya ha advertido que no va a parar y que estará donde la necesiten. «La mujer tiene que seguir luchando, porque el hombre nunca va a ser más que la mujer«, ha manifestado. El secretario general de CCOO Ceuta, Emilio Postigo, ha hecho referencia a alguna que otra anécdota de la militancia de Amalia, quien ha asegurado que «la conocía todo el mundo cuando íbamos a Madrid».

El acto ha sido clausurado con la actuación del alumnado de saxofón del conservatorio de nuestra ciudad. El evento ha contado con una intérprete de lenguaje de signos que ha apoyado cada una de las intervenciones.