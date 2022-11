En la tarde de ayer se celebró en el Salón de Grados de la Universidad de Granada la mesa redonda del 25N: cómo eliminar la violencia de género desde una perspectiva multidisciplinar Organizada Delegación de Gobierno y delegación en Ceuta de la federación Andalucía acoge.

En la tarde de ayer se celebró de las 18:00 a las 19:30 horas en el Salón de Grados de la Universidad de Granada la mesa redonda del 25N: Cómo eliminar la violencia de género desde una perspectiva multidisciplinar Organizada Delegación de Gobierno y delegación en Ceuta de la federación Andalucía acoge.

Los participantes fueron la trabajadora social y responsable de la Unidad de Coordinación Contra la Violencia Sobre la Mujer, Catalina Fuentes Reyes; la pedagoga y haciendo prácticas de promoción e igualdad de género en Andalucía Acoge, María Noya Hoyos; el Premio Meninas 2022 y policía adscrito a la Brigada Provincial de la Policía Judicial -UFAM-, Agustín Cruz Martín; el Premio Meninas 2022, pedagoga, secretaria de igualdad de UGT, encargada de diferentes programas de orientación laboral e intervención sociocultural ‘Equal’, Antonia Escobar Rivas; la educadora social y coordinadora de proyectos socioeducativos con especial incidencia en igualdad, Miriam Rivero Sa y por último, la moderadora, socióloga y periodista especializada en migraciones y generado, editora y directora de El Foro de Ceuta, Paloma F. Coleto.

La moderadora, Paloma F. Coleto, empezó preguntando a los ponentes: “¿Hemos involucionado?”. Catalina Fuentes Reyes destacó que “tenemos una evolución importante a nivel normativo como nunca hemos estado antes, aunque no podemos bajar la guardia, los datos que hay de perspectiva joven y adolescente no son buenos. Se ha normalizado la violencia de control, que eso se haya normalizado después de tantos años de lucha, duele”.

Sobre esta cuestión, María Noya Hoyos, apuntó que hay evolución porque los datos dicen que “ahora se denuncia más que antes, existe menos sexismo y los géneros están menos marcados, pero en la violencia psicológica en los adolescentes está aumentando de manera esporádica (…) Creo que el mensaje no está calando en la juventud y estamos cambiado de camino, pero llegando al mismo punto”. Agustín Cruz Martín opinó: “Lo vivo todos los días y desde 2015 estoy con las víctimas y por suerte o por desgracia cada vez son mucho más casos de jóvenes”. Agregó: «Las redes sociales nos están haciendo muchísimo daño”, lamentó.

En esta asunto, Antonia Escobar Rivas, subrayó que “es una montaña rusa, parece que evolucionamos, pero luego no. Tenemos el propio enemigo en nuestro teléfono con esto quiero decir que bajo mi punto de vista es una involución porque estamos retrocediendo porque hay nuevos problemas. Debemos buscar nuevas técnicas a la hora de hacer frente a la violencia de género” . Asimismo, Miriam Rivero Sa, destacó: “No se ha involucionado, simplemente que la sociedad al igual que la violencia ha ido evolucionando rápidamente. Debemos buscar diferentes técnicas a la hora de hacer frente a la violencia. Vivimos en la sociedad de la información o mejor dicho desinformación”.

La moderadora añadió que “es terrible cómo la violencia es cada vez con mujeres más jóvenes. Hay que poner el foco también en quién maltrata, no solo en las víctimas. Estos discursos están haciendo muchos daño a las víctimas y a las mujeres”.

Coleto: “Hay una corriente negacionista, ¿qué le dirías a una persona que dice que la violencia no tiene género”. Lazó esta pregunta a la que Escobar respondió: “Educación en todos los sectores tanto formales como no formales” para luchar contra el negacionismo.

Cruz: «El nivel de riesgo aumenta cuando ponen la denuncia»

Agustín Cruz desde su trabajo relata que «antes de ir a denunciar vienen a preguntarnos y yo siempre digo lo mismo: denuncia. La gente está muy equivocada porque no le queda otra, si vienes a hablar conmigo es porque algo te pasa. A mí cuando una chica le tengo que sacar con pinzas lo que me dice, eso sí que me preocupa, quien viene con la lección aprendida menos”, reveló. En esta línea, consejo que «el nivel de riesgo aumenta cuando ponen la denuncia». No obstante, comentó que Ceuta por ser «pequeña» tiene ciertas ventajas y es que «se lleva muy bien el protocolo porque se detiene a la primera y si hay que ponerlo luego en libertad, se le pone. Aquí se acompaña a todas las víctimas algo que en la península no pasa, la Policía Local que se encarga de ello, el protocolo dice que no tienen obligación de hacerlo, pero lo hacen», aclaró.

También hicieron hincapié los ponentes en los mitos que rompen a diario, Antonia Escobar comentó que su departamento lo que más escuchar es «lo de la denuncia falsa y en mi propio centro con el alumnado cosas como es que me quiere mucho y por eso es muy celoso, es algo que me llama mucho la atención». Por ello, trabajan desde un módulo propio que es feminista para que detecten y perciban esas situaciones y se den cuenta que «quien te quiere no puede hacerte ese daño”.

Por último, Catalina Fuentes mandó un mensaje: «Los medios de comunicación son un filón importante para la lucha contra la violencia de género, pero se están utilizando de manera contraria».