«Estoy deseando de que pase un año y poco más para echarlos a todos de aquí», ha vociferado Carlos Verdejo, que confía plenamente en que los 25 diputados y diputadas de la Asamblea que salgan tras las elecciones de 2023 sean de Vox

La intervención del diputado no adscrito, José María Rodríguez, no se ha visto exenta de la interrupción por parte del portavoz del grupo parlamentario de Vox, Carlos Verdejo, que ha vuelto a dirigirse para atacarlo con el concepto de «tránsfuga» sin respetar los turnos de palabra establecidos por la vicepresidenta de la Asablea, Cristina Pérez, y sin solicitar el turno de palabra por alusiones. Rodríguez ha agradecido al Ejecutivo las negociaciones del documento del Presupuesto de la Ciudad 2022.

Verdejo, inconforme al no recibir el turno de palabra por parte de Pérez debido a que su intervención no estaba relacionada con las enmiendas, ha vuelto crear tensión en el ambiente en momentos previos a la aprobación definitiva del Presupuesto de la Ciudad 2022. «Si no habla de las reclamaciones, le voy a cortar el turno de palabra», ha advertido Pérez, que ha sido acusada por el de Vox de «dar manga ancha» a los diputados y diputadas de la Asamblea. «Usted es una dictadora, usted es un soldado más del régimen de Vivas», ha reprochado Verdejo a Pérez, tras confesar estar «deseando de que pase un año y poco más para echarlos a todos de aquí», confiando plentamente en que los 25 diputados y diputadas que salgan tras las elecciones de 2023 sean de Vox.

Tras estos sucesos, se ha procedido a la votación de enmiendas y reclamaciones del documento presupuestario. El Presupuesto ha sido aprobado gracias al PSOE, MDyC, Ceuta Ya!, así como a los diputados no adscritos, un gesto agradecido por la consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, Kissy Chandiramani, que entre la enmienda a la totalidad por parte de Vox, así como los continuos rifirrafes, ha calificado el Pleno de la Asamblea como «insufrible, inaguantable, agotador».

Para Chandiramani, el Presupuesto de la Ciudad de 2022, que asciende a 389,5 millones de euros, apela a la «responsabilidad, la moderación, la convivencia y el consenso», que permitirán hacer frente a la triple crisis que asola a Ceuta en el plano sanitario, económico y social. «En este documento se plasma la Ceuta que reconocemos, que amamos, y por la que queremos seguir luchando», ha festejado, cuya aprobación ha finalizado con aplausos en el Pleno de la Asamblea.