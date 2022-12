Las cuentas para 2023 han salido adelante con 17 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones

Este viernes se ha celebrado el Pleno de resolución de las enmiendas y reclamaciones presentadas al Presupuesto de la Ciudad para el ejercicio de 2023, aprobado, de manera inicial, por el Pleno de la Asamblea el 23 de noviembre de 2022, y aprobación definitiva de dicho Presupuesto junto con sus Bases de Ejecución con el apoyo del PP y PSOE. Unos Presupuestos que la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandaramani, califica como “los de la responsabilidad”. Las cuentas para 2023 han salido adelante con 17 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. El portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, no pudo asistir a la sesión plenaria por encontrarse fuera de Ceuta debido a cuestiones familiares inaplazables.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rontomé, ha defendido las enmiendas presentadas al Presupuesto de la Ciudad para 2023. En su intervención, el vicepresidente segundo de la Ciudad ha elogiado la gran labor que la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, liderada por su titular, Kissy Chandiramani, ha llevado a cabo para encajar las necesidades y planteamientos de los grupos políticos.

Se trata, ha reiterado Rontomé, de un Presupuestos “complicados y difíciles”. Son, por tanto, las cuentas “de la responsabilidad” en las que el Grupo Popular ha introducido enmiendas destinadas a incrementar subvenciones en el ámbito social (Punto de Encuentro de Cruz roja, Centro del Mayo, pisos de emancipación…) y deportivo (Federación de Vela, Triatlón, Club Tercio Duque de Alba, Baloncesto…).

En su primera intervención en la sesión de hoy, la consejera Kissy Chandiramani ha manifestado que este Presupuesto es una muestra más de la línea seguida por el Gobierno de la Ciudad en toda la legislatura: la vocación de alcanzar acuerdos para afrontar las complejas situaciones a las que ha debido enfrentarse Ceuta en estos últimos cuatro años.

Otro de los aspectos en los que ha incidido la miembro del Ejecutivo ceutí es la necesidad de que este Presupuesto mantenga el objetivo de que los ceutíes cuenten con unos servicios equiparables al del resto de españoles.

PSOE: “No hemos sido conformistas”

El secretario general del PSOE de Ceuta, Juan Gutiérrez, expresó en su intervención que “los socialistas seguimos haciendo un sobresfuerzo para atender junto con las ayudas procedentes del Gobierno de España, todas las necesidades que tiene la población ceutí, desde los ciudadanos, pasando por el tejido empresarial y terminado en nuestro comercio”.

Con independencia de las aportaciones del PSOE realizadas ya en la aprobación inicial de los Presupuestos de 2023, los socialistas indican que “no hemos sido conformistas y hemos presentado alegaciones a las cuentas que hoy se traen para su aprobación definitiva”.

Unas alegaciones destinadas a atender las necesidades que “tiene toda la sociedad ceutí, unas alegaciones con las que tratamos de mejorar los Presupuestos para 2023, unos presupuestos que pretendemos que sean más sociales, solidarios y para las personas”, detalló Gutiérrez.

Unas enmiendas que ha reseñado el socialista van destinadas a crear partida para la construcción de viviendas y subir la destinada al programa de alojamiento alternativo, pasando por incrementar la partida de inversión social, aumento de la destinada a la empresa Acemsa para llevar a cabo actuaciones en barriadas, dotaciones para la promoción de actividades culturales y de ocio y para una apuesta decidida al deporte.

Por tanto, una vez más ha reseñado el PSOE que “hemos realizado nuestro trabajo, y lo hemos hecho aportando ideas y propuestas para que nuestra ciudad siga avanzado y por supuesto para que nadie se quede atrás, mostrando en todo momento lealtad y responsabilidad a Ceuta y a los ceutíes, que para eso nos han votado”.

Por parte de la consejera de Hacienda, Kissy Chandarimani, ha agradecido al Grupo Parlamentario Socialista su apoyo a los Presupuestos porque “es un fundamental”. “Son una muestra de todo el trabajo que venimos haciendo en toda la legislatura”.

Vox: “Se aprueban ilegalmente estos presupuestos”

El portavoz de Vox, Carlos, Verdejo, denunció que “se aprueban ilegalmente estos presupuestos. Estos presupuestos suponen la muestra que tiene Juan Vivas por la ley: ninguno”.

En primer lugar, señaló que “nacen viciados porque se presentaron fuera de plazo”. En segundo lugar, “porque se negó la posibilidad de presentar enmiendas en el momento habilitado por dicha ley, ese momento no era tras la aprobación inicial del Presupuesto”. En tercer lugar, “porque además de presentarse fuera de plazo incumpliendo la ley se presentó de forma incorrecta y con la falta de documentos exigidos en dicha ley. Por ello, Vox se han visto «obligados a formular escritos de reclamaciones con el objeto de hacer cumplir es ley violada por Juan Vivas”, argumentó Verdejo.

Chandiramani respondió al representante de la ultraderecha ceutí que “hemos acudido al penúltimo circo que ha pretendido el señor Verdejo en esta Asamblea. Es una muestra más del populismo de Vox”. Ha añadido: “Cuando uno no tiene nada que decir sobre un documento tan importante que es el documentado de la Ciudad es provocando, pues la única manera de salir en la foto y hacerse notar es provocando”.

MDyC: “Chandiramani no han considerado la inclusión de ninguna de las 13 enmiendas presentadas por MDyC”

La portavoz de MDyC, Fatima Hamed, que “la señora Chandiramani, que ha anunciado a bombo y platillo que es un Presupuesto pactado con el Partido Socialista viene a dar carpetazo definitivo a un documento manoseado y perfilado por PP y PSOE sin tener en cuenta las aportaciones del Movimiento”.

Unos presupuestos que Hamed considera que “Chandiramani no han considerado la inclusión de ninguna de las 13 enmiendas presentadas el MDyC”.

Le comentó a la consejera que “no han tenido ustedes interés en aprobar unos Presupuestos justos, responsables, con altura de miras, por y para toda la ciudadanía, porque ni tan siquiera han sopesado las soluciones políticas que planteamos a problemas enquistados en la ciudad y menos aún se han molestado en solicitar informes por ejemplo al área de Tributos, como se ha realizado otros años, para el estudio de la viabilidad de las enmiendas presentadas por parte del Movimiento”.

Chandiramani respondió a Hamed que “me ha parecido ingenua su intervención, sobre todo porque ha hecho algún comentario fuera de lugar”. Posteriormente, agregó: “Dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere”.