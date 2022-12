La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ya acoge las jornadas de formación y debate sobre violencia sexual, organizadas por el Centro Asesor de la Mujer, dirigidas a profesionales que aborden este problema en Ceuta. Repullo: «que te toquen el culo, es violencia; que te intimiden por la calle, es violencia o que tu novio te obligue a hacer algo que no quieres, es violencia»,

Carmen Ruiz Repullo ha dado el pistoletazo de salida a estas jornadas hablando de violencia sexual y juventud, la realidad es muy diversa, la identificacion de muchas violencias por parte de las jóvenes, «que te toquen el culo, es violencia; que te intimiden por la calle, es violencia o que tu novio te obligue a hacer algo que no quieres, es violencia«, ha dicho la socióloga en el plató de RTVCE tras su ponencia.

«La violencia que ocurre dentro de la pareja no se denuncia» ha lamentado la experta que ha recordado «cuando una mujer de 75 años me decía en el pueblo, que por suerte dejó de tener relaciones sexuales con su marido porque le operaron de próstata», o en el caso de la juventud cuando una alumna le dijo «Carmen estoy en una relación que no me gusta, pero no puedo decirle que acabe porque no se si se pondrá violento». «Cuando las chicas rompen el silencio se rompe la impunidad de una forma de violencia muy asentada en la sociedad», ha sentenciado Repullo, que hace un llamamiento a que las mujeres hablen.

Sobre la cultura del silencio, Repullo ha recordado que «recientemente se han cumplido 25 años de la ruptura del silencio de Ana Orantes, el 4 de diciembre ella decidió romper el silencio en una sociedad que tenía la cultura de la violencia contra las mujeres muy arraigada y normalizada, cuando rompe el silencio provoca que muchas mujeres en su casa hagan un #metoo, y cuando las mujeres toman conciencia de lo que les está pasando. El silencio es ahora mismo el aliado de los agresores, si te ocurre algo y callas, yo triunfo, por eso es tan importante que las víctimas decidan romper con el silencio«.

Tras la ponencia de Repullo, Chaimaa Boukharsa, especializada en igualdad de género y diversidad cultural, ha aboraado la opresión sobre la mujer desde el punto de vista racial. La antropóloga Ana Burgos se encargará, ya el lunes por la tarde, de abordar el problema de la violencia sexual en los entornos de ocio nocturno y la jornada inaugural terminará con la proyección del documental ‘Todas las mujeres que conozco’, de la directora Xiana de Teixeiro, que participará en el coloquio posterior.

El martes, las sesiones darán comienzo con una mesa redonda sobre la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, a continuación se ofrecerá una ponencia sobre violencia sexual contra la infancia, a cargo de Catalina Perazzo, de la organización Save the Children; y una mesa redonda sobre buenas y malas prácticas en la prevención de la violencia sexual. La jornada se cerrará con el monólogo Lo anormal de lo normal, de la actriz Virginia Salas, del equipo Ágora.