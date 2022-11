Durante la jornada de hoy se debatirá sobre los discursos de odio en las redes sociales y cómo poder combatirlos. Sociedad, políticos y organizaciones deben caminar de la mano para navegar desde el ciber-respeto. Las jornadas son de libre asistencia, se están desarrollando en el Campus Universitario

Enrique Durán, coordinador de Algeciras de la Fundación Márgenes y Vínculos, ha dado el pistoletazo de salida a las primeras jornadas de Prevención del odio en las redes sociales en el Estrecho de Gibraltar Navegando desde del ciber-respeto.

«Odiar es una reacción emocional humana, intensa y que puede llevar a la comisión de actos violentos: acciones físicas o manifestaciones verbales que atentan contra bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución como son el derecho al honor y a la dignidad de la persona. Se puede odiar por muchas razones, y lo preocupante hoy no es sólo la persona que odia y desprecia intensamente a otra persona o personas por razones como su etnia, su orientación sexual, su religión o su nacionalidad. Lo que más nos debe alarmar es la incitación o llamamiento masivo que determinadas personas hacen a terceros para que también “odien” por las mismas razones que lo hacen ellos», ha comenzado el coordinador de la organización.

Durán ha señalado que estos actos tienen un «impacto tremendo» no sólo en las víctimas directas, «sino también en toda la sociedad, ya que se genera un elemento identificador, eligiéndose de manera clara y en base a unas determinadas características a sus víctimas, convirtiéndose en potencial víctima cualquier persona que cumpla con ellas. De esta forma, se genera un intenso miedo en aquellas personas en riesgo de ser victimizadas, que en muchas ocasiones no puede ser bien gestionado por ellas, y no en pocas, con fatal desenlace».

La Fundación Márgenes y Vínculos da el pistoletazo de salida a sus jornadas / Antonio Sempere

«Es urgente, que entre todas las personas, entidades, instituciones y poderes públicos encontremos herramientas para combatir los discursos de odio en las redes sociales, para que todas y todos naveguemos ejerciendo el ciber-respeto y contribuyamos, gracias a ello, a construir una sociedad más abierta, plural diversa y democrática», ha reivindicado.

«Debemos promover y liderar, acciones para conseguir unas redes sociales libres de violencia y abusos«

El Delegado del Gobierno, Rafael García, ha sido el responsable de inaugurar las Jornadas, confesando que «todos utilizamos las redes sociales» y que «basta con echar un vistazo rápido a algunas de estas plataformas para comprobar los discursos de odio hacia colectivos más vulnerables, una práctica que parece no tener fin pero estamos seguros de que quienes queremos acabar con estos discursos en Internet somos más».

García ha advertido que «los mensajes de racismo, xenofobia, machismo, o LGTBIfobia que se multiplican en las redes sociales tienen consecuencias reales en la vida y en la salud de las personas. Producen un daño directo a la salud mental de quiénes pertenecen a estos colectivos, pero además promueven la exclusión y la intolerancia y pueden llevar a justificar la vulneración de sus derechos».

El Delegado del Gobierno inaugura las Jornadas de Márgenes y Vínculos / Antonio Sempere

Sobre la responsabilidad de los poderes públicos ha señalado que «debemos promover y liderar, acciones para conseguir unas redes sociales libres de violencia y abusos, sumando las voluntades de personas y organizaciones que estamos ya hastiados y escandalizados de ver replicados estos discursos en Internet». «Si los discursos de odio nos agotan, agotemos el odio», ha concluido.

La portavoz de la Facultad, que ha acudido como representante de la Decana, ha agradecido que se haya elegido este espacio universitario «que se presta al debate, al conocimiento y a generar una crítica constructiva, creo que estamos en el lugar indicado en el momento preciso». «Os pido, como Fundación que tengáis en cuenta a nuestros estudiantes, lo que pasa en Ceuta no pasa en otros territorios, y desde este centro formamos a futuros educadores sociales y son grandes conocedores de los problemas que tiene esta ciudad», ha señalado, ofreciendo las instalaciones y los saberes de la Facultad a la propia Fundación.

Estas jornadas se enmarcan dentro del proyecto Migrantes en Igualdad, de lucha contra el racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia asociadas, que desarrolla la Fundación Márgenes y Vínculos con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo y Migraciones de la Unión Europea.