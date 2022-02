Su impulsor es el ceutí Julio Azuara y desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, ha contabilidado 293 noticias vehículos, 182 noticias sobre contenedores y 260 noticias sobre otro tipo de incendios. «No aportar los equipamientos y servicios públicos necesarios a determinados barrios durante décadas, se manifiesta en una problemática social muy grave», señala el arquitecto

Se llama Julio Azuara, es arquitecto y también impulsor de un pirómetro que registra a través de un mapa interactivo todos los incendios presuntamente provocados que han ocurrido en Ceuta desde el año 2020 hasta la actualidad. Para ello, se sirve de las publicaciones en prensa de distintos medios de comunicación: El Faro de Ceuta, El Pueblo de Ceuta, Ceutaldia, RTVCE, El Foro de Ceuta, entre otros, así como de los comunicados que hacen públicos desde los Bomberos de Ceuta.

Un mapeo y una base de datos que surge de la inquietud de este arquitecto ceutí debido a la proliferación de incendios aparentemente provocados en los últimos años. «En lugar de ver todas esas noticias que se pierden en un mar de sucesos, quería ofrecer una imagen para que viéramos en un año lo que pasa en esta ciudad», cuenta Azuara, quien califica esta situación de «inaudita». Pero esto no queda aquí, ya que otra de sus intenciones era llamar la atención al Gobierno de la Ciudad para «ponerle la cara colorada».

Para el impulsor de este pirómetro ceutí, la cantidad de incendios presuntamente provocados es un síntoma de que «los servicios públicos de la ciudad no funcionan muy bien», señalando la educación, servicios sociales, seguridad, urbanismo, etc. «Urbanísticamente, en esta ciudad hay un gran problema, porque no aportar los equipamientos y servicios públicos necesarios a determinados barrios durante décadas, se manifiesta en una problemática social muy grave», ha precisado Julio, que ha añadido que la sociedad ha comenzado a tomar el espacio público «sin compromiso, porque han aprendido que la propiedad pública y privada no tiene valor«.

Azuara clasifica en tres categorías los incendios: por un lado, el de vehículos, con su propio logo y cada uno corresponde a un coche o motocicleta quemados. Por otro lado, está la categoría de los contenedores, también con su propio logo, y cada uno se corresponde a uno o varios, precisado en el enlace de la noticia ofrecido. Por último, existe otra categoría, la de varios, con un logo de un fuego, reseña los enseres, basura y rastrojos incendiados. Haciendo click en cada icono se puede consultar la fecha exacta y la hora de la publicación de la noticia del incendio, el link a la noticia que lo documenta, y el número de objetos quemados, así como el tipo de incendio. A continuación adjuntamos una de las noticias de El Foro de Ceuta con las que se hizo eco de un incendio que tuvo lugar durante el pasado año 2021 en la calle Enrique el Navegante para seguir con la documentación.

Durante 2020 documentó unos 141 vehículos quemados, 98 incidentes con contenedores y 93 incidentes de otro tipo. Hasta el 31 de diciembre de 2021, los vehículos ascienden ya a 293, incluidos los 12 coches que quemaron durante esta semana en la barriada de Los Rosales, 182 noticias sobre contenedores, y 260 noticias sobre otro tipo de incendios. Julio apunta que son más, ya que los que él señala son solo los difundidos a través de los medios de comunicación. La Policía Nacional continúa con investigaciones abiertas para perseguir este suceso, con el resultado de tres detenciones y la conclusión de que en cada incendio hay un vehículo abandonado. La consulta a este mapa interactivo es pública, gratuita y de acceso libre, y se puede visitar a través del siguiente enlace.