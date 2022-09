Nawal Ahmed es la técnica responsable de informar, asesorar, sensibilizar y acompañar a las personas que se encuentren en situación de discriminación. Conocen casos de mujeres a las que se les deniega el puesto de trabajo por llevar hiyab, situaciones en las que han recibido una atención discriminatoria en la administración pública y privada, entre otros ejemplos como trabas en el acceso a la vivienda y al ocio nocturno

Nawal Ahmed es la técnica responsable del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnico en Ceuta. Aunque esta herramienta se creó en el año 2009 y lleva en práctica desde 2013 a nivel estatal, no ha sido hasta este año cuando se ha implantado en la ciudad autónoma a pesar de la urgencia propia de un enclave fronterizo como este. Está adscrito a la Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad, órgano directivo del Ministerio de Igualdad, y es impulsado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica, y trabaja en conjunto con CEPAIM.

Se trata de un servicio estatal y gratuito de que presta asistencia técnica a posibles vícimas de discriminación racial o étnica. Está dirigida a una persona o grupos de personas que sea, hayan sido, o conozcan a víctimas de un acto discriminatorio en cualquier ámbito, ya sea la educación, sanidad, vivienda, empleo, etc.

El trabajo de Nawal consiste en informar, asesorar, sensibilizar y acompañar a las personas que se encuentren en la situación anterior, por lo que se realiza un trabajo en red entre las entidades prestadoras del servicio social. En la oficina desarrollan acciones para visibilizar el servicio y para sensibilizar sobre este a través de la colaboración con agentes sociales claves y servicios públicos y privados relevantes. Asimismo, también ejercen acciones legales y de representación de las víctimas, siempre con su consentimiento expreso.

En los tres meses de funcionamiento de la oficina han conseguido trabajar con 15 personas. «Tenemos que mediar desde el momento en el que la persona sufre cualquier discriminación por parte de cualquier agente», asegura Ahmed, que pone el acento en la necesidad de divulgar y difundir el servicio. En estos momentos están a la espera de que se haga una campaña publicitaria a nivel estatal para apoyar la labor que hacen.

Cuando una persona llega a la oficina solicitando el servicio, en primer lugar se le abre una investigación en la que se recogen los datos y se le realiza una entrevista para conocer qué le ha sucedido. «Vemos si podemos mediar, si podemos solucionarlo y si lo conseguimos, cerramos el caso y, si no, continuamos con el seguimiento», remarca la técnica, que asevera que «obtener unos resultados es satisfactorio». Aún no han cerrado casos porque desde la apertura de este servicio no ha pasado el tiempo suficiente como para concluirlos. «Contamos con el apoyo de la Delegación del Gobierno, de la Policía Nacional, de Extranjería, etc.,», reseña Ahmed.

En la mañana del lunes recibieron el caso de una chica joven que ha finalizado sus estudios secundarios. La madre ha muerto recientemente y no ha podido obtener la documentación de la nacionalidad. Esto ha provocado que se le esté denegando la oportunidad de continuar sus estudios así como la posibilidad de recibir sus títulos ya finalizados. «Le dicen que tiene el pasaporte marroquí, pero ella tiene el pasaporte desde los tres años, ha nacido aquí y ha vivido aquí, por lo tanto, vamos a intentar que esa chica consiga su objetivo que es continuar su formación y obtener su nacionalidad«, señala la técnica.

Asimismo tienen casos de mujeres a las que se les deniega el puesto de trabajo por llevar hiyab, situaciones en las que han recibido una atención discriminatoria en la administración pública y privada, entre otros ejemplos como trabas en el acceso a la vivienda y al ocio nocturno. «Es importante que concienciemos y sensibilicemos a la ciudadanía desde pequeña de que existe la diversidad cultural y que las personas somos distintas pero necesitamos igualdad en el trato porque tenemos los mismos derechos y oportunidades«, reivindica.

También se llevan a cabo otro tipo de actividades como es la de formar y asesorar mediante cursos, talleres y charlas sobre el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de origen racial o étnico, origen nacional, religión o creencias, ideología, edad, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por ejemplo, están trabajando en la guía educativa ‘Ceuta te enseña’ en valores de igualdad.

El servicio es presencial en la calle González Besada nº 4 (entreplanta), en la sede de CEPAIM, también se puede acudir vía telefónica al 661 281 044 (ext. 1014), así como a través del buzón de atención a la ciudadanía al correo nawalahmed@cepaim.org.