Ayuso ha viajado a Ceuta para entregar la máxima distinción de la Orden del Dos de Mayo, los “galardones más preciados” de la región de Madrid a la Guardia Civil y la Policía Nacional por su desempeño profesional en el mantenimiento del orden constitucional y la integridad territorial de estos dos enclaves españoles en el norte África. Javier Daniel Nogueroles, Jefe Superior de la Policía Nacional y Jose María Jiménez, Teniente Coronel, Jefe Accidental de la Comandancia de Ceuta, han recogido los galardones en nombre de sus respectivos cuerpos

Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha dirigido directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su discurso en el acto de entrega de la Gran Cruz del dos de Mayo y ha agradecido su presencia en Ceuta, «eres una gran presidenta», ha dicho Vivas.

«Has cruzado el Estrecho pero no has salido de España, lo has hecho para una causa noble que te honra y a nosotros nos llena de satisfacción y estímulo. Con tu presencia transmites la valoración que le tienes a los ceutíes por su permanente contribución al engrandecimiento de España y para reconocer a nuestra Policía Nacional y Guardia Civil, un un ejemplo de entrega, de dedicación, sentido del deber en una manera muy particular».

La presidenta de Madrid, por su parte, ha recordado las palabras que pronunció en su discurso el pasado mes de mayo en Madrid: “siempre alerta en nuestras fronteras, vigilantes y dispuestos, con vigor, firmeza y constancia. El pueblo de Madrid les felicita y honra”.

Ayuso ha señalado que ha venido a Ceuta a terminar un trabajo que comenzó en mayo «uno de los lugares más importantes del territorio nacional«, el reconocimiento a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Les ha dado las gracias y la enhorabuena a los cuerpos condecorados por su labor, «que se puede ver, mañanas tardes y noches, dede Madrid y desde todo el territorio nacional».

Recuerda que este reconocimiento se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid «por lo necesario que es, España y Madrid somos tierras de acogida, somos tierra y manantial de acogida y oportunidad, la España de la unidad, de la complicidad compartida», ha dicho Ayuso durante su discurso

A modo de anécdota, la presidenta de Madrid ha llamado -durante toda su intervención- Juan José Vivas al presidente de la Ciudad, Juan Jesús, un lapsus que quedará guardado en la memoria de los actos institucionales de la Ciudad.

Ayuso observa al presidente Vivas durante su discurso / Ana Pic