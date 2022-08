La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado sobre la acogida de menores migrantes que necesitan “muchos más recursos por parte del Gobierno pero lo que no hacemos desde luego es mirar para otro lado. Les acogemos, les integramos, les damos una educación y servicios esenciales. Mientras tanto, esperamos que el Gobierno defina una política migratoria clara»

Isabel Díaz Ayuso ha evitado este lunes contestar a la pregunta sobre la predisposición de la Comunidad de Madrid de acoger menores migrantes solos derivados desde la ciudad autónoma de Ceuta, que no tiene capacidad ni recursos para la acogida de todos los que llegan a través de la frontera del Tarajal. La dirigente popular, de visita en Ceuta para entregar personalmente la Gran Cruz del Dos de Mayo a la Guardia Civil y la Policía Nacional por su labor en la frontera, ha destacado que se trata de un tipo de “política delicada y sensible” que siempre afronta “desde la integración”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que no han tratado esta cuestión durante su visita pero que está en contacto permanente con Juan Vivas, “prácticamente todas las semanas”. El presidente de Ceuta ha insistido de forma pública en numerosas ocasiones de la importancia de repartir a los menores por las diferentes comunidades autónomas.

“Estos menores están entre nosotros en una situación que no es la ideal, lo suyo es que los menores estén con sus familias y en su casa, bajo su tutela. Pero mientras esa circunstancia no se dé, tenemos la obligación de integrarles en nuestras CCAA y es lo que hacemos en Madrid”, ha dicho Ayuso.

“Necesitamos muchos más recursos por parte del Gobierno pero lo que no hacemos desde luego es mirar para otro lado. Les acogemos, les integramos, les damos una educación y servicios esenciales. Mientras tanto, esperamos que el Gobierno defina una política migratoria clara porque no es normal que haya menores deambulando por el territorio nacional. Son personas, no son objetos”, ha finalizado su intervención.