«Exigimos una solución, rápida, inmediata y contundente ante el bochornoso espectáculo que se está dando», ha asegurado la secretaria general del Partido Popular de Ceuta, Yolanda Bel, en declaraciones a El Foro de Ceuta, «esta situación debe cortarse de manera radical, no podemos permitirnos el lujo de pasar este bochorno»

Así de clara y contundente se ha expresado la número dos del partido a nivel local, en conversación telefónica con este diario, reafirmando que mantendrán la postura que marcó el presidente del partido a nivel nacional, Nuñez Feijóo, ya que «no caben medias tintas ni paños calientes, hay que actuar de manera contundente y acabar con el show que lamentablemente no solo los afiliados del Partido Popular, sino que todos los españoles han tenido que aguantar, que un partido que ha sido Gobierno durante muchos años, que pretende serlo en las próximas elecciones, y que hoy en día es el primer partido de la oposición«. En base a esto, Bel lo tiene claro: «si no se está a la altura de las circunstancias como se ha demostrado, solo queda una medida drástica y contundente, que debe partir del presidente del Partido Popular nacional, y a raíz de ahí todo el Partido Popular se debe posicionar».

Yolanda Bel ha confirmado además, que el presidente del Partido Popular a nivel local, Juan Vivas, asistirá a la reunión convocada por Casado, de todos los presidentes regionales en la sede nacional del partido -de la que Ayuso está excluida por no liderar orgánicamente el partido en Madrid- «aunque no se ha recibido ningún orden del día«, pese a que los estatutos reflejan que en cualquier reunión interna debe haberlo, suponen que servirá para conocer «en primera persona. y de manera directa la postura de todos los presidentes del PP», y ha advertido que «Ceuta va a ser muy clara en sus posicionamientos, y se va a mantener en la línea del presidente Feijóo».

En cuanto a la convocatoria de Junta Directiva Nacional (JDN), máximo órgano del partido y el único que puede adelantar la fecha del Congreso, previsto para julio, que está compuesto por más de 400 personas, la JDN aglutina a cargos orgánicos y políticos de todos los niveles, desde Europa hasta el municipal. Desde Ceuta asistirán el presidente del partido, Juan Vivas, la secretaria general, Yolanda Bel; así como Carlos Rontomé, portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea y David Muñoz Arbona, Senador por Ceuta.

En este sentido, y con la vista puesta en un Congreso extraordinario -y urgente- Bel asegura que desde el PP de Ceuta se entiende que «no queda mas salida que dar un cambio radical al panorama actual. No planteamos otras hipótesis ante un espectáculo bochornoso al que estamos sometiendo a los españoles».

Cuestión interna y soluciones

Otro asunto sobre el que Bel se ha mostrado contundente ha sido sobre el anuncio de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una investigación por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros «en plena pandemia a un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del que habría obtenido una comisión el hermano de ésta», según ha avanzado elDiario.es. La Fiscalía explica en el decreto por el que abre las diligencias de investigación que los hechos denunciados «pudieran llegar a ser constitutivos de delitos».

Para Bel esto es algo que «se sale del ámbito del partido» por lo que el PP se tiene que «mantener prudente», aunque ha asegurado que «la presidenta Ayuso dará los pasos oportunos y colaborará en la investigación, pero es una cuestión que trasciende a los dirigentes políticos del partido, es una del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el juzgado y habrá que esperar a la sentencia para posicionarse sobre este asunto».

Ceuta no era de Casado

En el Congreso de 2018, el Partido Popular de Ceuta apoyó en «la primera ronda» la candidatura de María Dolores de Cospedal y cuando esta no superó la primera fase, se posicionaron con Soraya Sáenz de Santamaría, quien había reclutado para su lista al Comité Ejecutivo a la propia Yolanda Bel.

Ahora, llega el momento de la «revancha», aunque Bel asegura no querer «hacer leña del árbol caído», y recuerda que desde el partido a nivel local se dio «libertad absoluta para que se apoyasen al candidato que se considerase oportuno, y a nadie se le preguntó a quién voto», sin embargo lamenta que haya personas que «todavía quieren pasar factura por aquella cuestión del Congreso y creo que todos esos errores nos han llevado a esto, a esas personas con rencor han querido estar recordando permanentemente a quién apoyaron, y yo creo que una vez un candidato es presidente, todo el mundo debe apoyar a ese presidente que ha sido elegido mayoritariamente».

Ahora bien, «esto podría tener una reflexión profunda y a lo mejor esa mayoría silenciosa, que no se manifestó públicamente, y que somos los votantes y militantes del Partido Popular, buscábamos otra figura que probablemente el tiempo y la evidencia nos lleve a esa figura, y es una figura que ya se está nombrando con mucha fuerza en las distintas autonomías, y ese nombre es el de Alberto Núñez Feijóo, por lo tanto no es una novedad, pero evidentemente es algo que se estaba reclamando».

Bel insiste en que «independientemente a quién se elija, cuando sale un presidente hay que ser leal, pero llegados a este punto la dirección nacional en la actualidad es insostenible y hay que dar una solución inmediata».

Mirando al futuro no muy lejano, ya que las elecciones generales están a la vuelta de la esquina, los populares deben hacer cambios drásticos, algo que para Bel es «el hecho de que haya elecciones generales nos obliga a que haya este cambio profundo, es un clamor de que esto e insostenible para el resto de los españoles, porque Casado ya no tiene autoridad. Si el PP quiere un candidato fuerte, tiene que ser otro presidente elegido».