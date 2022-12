Ayer miércoles, 7 de diciembre, a las 18:30 horas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón (calle Colegiata nº 9) de Madrid. Paloma F. Coleto presentó en la capital española ‘La marcha no fue verde’. Ella es socióloga y periodista en la frontera sur, editora y directora de EI Foro de Ceuta y de SOS Frontera Sur. Ha colaborado con medios nacionales e internacionales en temas relacionados con movimientos migratorios. También ha informado desde Polonia sobre el éxodo de refugiados tras la guerra de Ucrania y desde Grecia con la crisis de refugiados sirios en 2016.

A la presentación acudieron periodistas de reconocido prestigio, entre los que estaban la ceutí Carmela Ríos; Esther Rebollo, subdirectora de Público; Gumersindo La fuente, director de El Diario; Nico Castellano, de la Cadena Ser; José Bautista, periodista especializado en investigación que ha destapado recientemente las informaciones sobre la muerte de un migrante en la valla de Melilla; Lourdes Velasco de la agencia EFE; Okba Mohammad, fundador de la revista Baynana y Maximiliano Fernández de Diario 16. También acudieron varios miembros de la Fundación Por Causa, su directora Lucila Rodríguez-Alarcón, Gonzalo Fanjul o Cristina Fuentes Lara, además de estudiantes de doctorado y posgrados del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón, por último, público en general.

Presentación en Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón del documental ‘La Marcha no fue verde’/Cedidas

Fue un evento muy participativo y se hicieron muchas preguntas sobre la importancia de la racialización de los y las periodistas que cubren migraciones, del silencio que hay sobre todo en lo relacionado con las fronteras y las dificultades a las que se enfrentan los periodistas locales cuando van cubrir determinados temas relacionados con las migraciones.

En general, la acogida fue muy buena y no se descartan más proyecciones en la capital. Algunas de las personas que fueron dieron las gracias por el trabajo del documental que hila perfectamente todo lo sucedido y despeja muchas dudas al respecto.

Coleto en una entrevista con Público señaló sobre el documental que «quienes vinieron a Ceuta aquellos días de mayo no venían a conquistarnos, sino que venían dando las gracias a España y besando el suelo. Si hubiese vías legales, seguras y justas -esto último es fundamental- para entrar a España y si no hubiese hambre y pobreza al otro lado de la valla, no habría pasado lo de mayo».

Asimismo, la motivación de Paloma F. Coleto de realizar ‘La marcha no fue verde’ fue «para intentar poner un poco de luz a lo que pasó, también para poner en valor las vidas que se salvaron y criticar algunas de las gestiones que se hicieron. Lo hago también por las personas que consiguieron cruzar para cumplir sus sueños, pero también por aquellos cuerpos que llegaron a la costa sin vida. Pero, creo que también lo hago egoístamente, para intentar entender por qué pasan las cosas».

‘Hipatia Producciones’ y El Foro de Ceuta presentó hace unos meses el documental «La marcha no fue verde. 17, 18 y 19 de mayo, crisis diplomática, migratoria y humanitaria», que se estrenó el pasado miércoles 22 de junio, en el Salón de Actos de las Murallas Reales, a las 19:00 horas. El reportaje narra los sucesos que ocurrieron en nuestra ciudad durante los días 17, 18 y 19 de mayo, y hace un recorrido por los meses posteriores, las devoluciones de menores y un balance de la situación actual tras doce meses.

Cartel ‘La marcha no fue verde’ / Paloma F. Coleto

La producción cuenta con una serie de entrevistas a los agentes políticos y sociales de nuestra ciudad como Juan Vivas, Mabel Deu, Julián Domínguez, Isabel Valriberas, Enrique Ávila y Víctor Ríos, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron implicados, en las que se hace un profundo análisis de la situación y se ofrece una visión sobre cómo vivieron aquellos momentos.

También aparecen los testimonios de organizaciones como Cruz Roja, Elín o No Name Kitchen, de la sociedad civil y de los principales protagonistas, personas migrantes que entraron a Ceuta aquellos días de mayo. Delegación del Gobierno declinó la invitación a participar en este documental. En definitiva, se trata de un trabajo audiovisual abordado desde una perspectiva de Derechos Humanos.