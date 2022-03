«El Gobierno de la Ciudad saldrá ahora a condenar el asesinato machista, con su peculiar minuto de silencio, cuando en enero de 2020 la negaron en el Pleno. La igualdad de género no es actuar cuando ocurren las cosas, la igualdad de género es trabajar por ella sin cesar, algo que no está ocurriendo en Ceuta por culpa de unos representantes que no creen en ella y la disfrazan», apuntan

Búscome condena el nuevo caso de violencia de género ocurrido en nuestra ciudad y lamenta profundamente que Ceuta haya sido esta vez «escenario de una lacra machista que no finaliza y que algunos voceros reniegan hasta la saciedad». La asociación muestra sus condolencias a familiares y amistades de la víctima «especialmente a unos hijos que han tenido que vivir la más dura e inhumana de las realidades».

Por último, exigen que Ceuta cuente con un Protocolo de coordinación en violencia de género y con «medidas eficaces y funcionales». Denuncian que el Ayuntamiento da «invisibilidad a un asunto que tiene y que debe ser integral y transversal».

«El Gobierno de la Ciudad saldrá ahora a condenar el asesinato machista, con su peculiar minuto de silencio, cuando en enero de 2020 la negaron en el Pleno. La igualdad de género no es actuar cuando ocurren las cosas, la igualdad de género es trabajar por ella sin cesar, algo que no está ocurriendo en Ceuta por culpa de unos representantes que no creen en ella y la disfrazan», apuntan.