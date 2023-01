Para saber quién hay dentro de este adorable personaje del equipo blanquinegro no hace falta hurgar en el disfraz del maestro Diego Fernández, tan solo conocer las hechuras y los andares del ceutí Juanmi Armuña. ‘Caballati’ no ha podido descansar tras el encuentro con el Madrid Castilla de Raúl González Blanco y ya se prepara para darlo todo ante el Barcelona de Xavi Hernández

Las mascotas de los clubes deportivos representan lo entrañable de la afición, por ello, siempre llevan el número 12. La AD Ceuta ya tiene la suya, y es una caballa, ‘Caballati’. Para saber quién hay dentro de la mascota del equipo blanquinegro no hace falta hurgar en el disfraz del maestro Diego Fernández, tan solo conocer las hechuras y los andares del ceutí Juanmi Armuña.

Carnavalero, de religión; periodista, de profesión; y ahora, mascota de la AD Ceuta por vocación. Y es que este aficionado ha cumplido su propio sueño y, a su vez, el de muchos ceutíes. Todo comenzó con un comentario de Facebook verbalizando su deseo de ser la mascota del club de toda su vida. A Armuña no le ha hecho falta que le hagan la típica pregunta: «¿a que no hay… de eso?». Por ello, solo necesitó decirle al presidente del equipo, Luhay Hamido, que «iba en serio». Tras el visto bueno de Hamido, trasladaron la idea al otro artista, Fernández, quien le dio forma a la mascota y la bautizó.

La escasez de vergüenza y el exceso de cachondeo le han llevado a elevar a su máxima expresión las gradas del Murube que ya calentaba DJ Poyito desde su cabina. La primera mascota del Ceuta ya ha hecho historia y ha traído mucha suerte, algo que se ha visto reflejado en los últimos resultados de la agrupación deportiva. Y es que animar a la afición es tan importante como dar calor a los jugadores. Aunque, a veces, demasiado ánimo acaba con Juanmi en volandas y el traje por el césped.

‘Caballati’ Armuña ha llegado en un momento clave. Y es que, a pocas semanas de su presentación, ya ha coincidido con el Madrid Castilla de Raúl González Blanco. El próximo jueves lo hará con el Barcelona de Xavi Hernández, con quien se enfrenta a octavos de final. Aunque para galácticas, Alba y Marina, sus hijas y sus fans número uno.

Piensa echar toda la temporada, y es que su nueva vida bajo el traje no acaba nada más que empezar. No se plantea la baja, pero si se diera el caso, ya le han salido pretendientes para calentar el disfraz si no pudiera acudir a algún partido. Pero de lo que no cabe duda es que la fiesta acaba de empezar y la AD Ceuta tiene ‘Caballati’ para rato.