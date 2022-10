Desde CCOO insisten en que la empresa «no va a pagar porque no tiene ni la capacidad ni la intención de pagar». Asimismo, acusa a la adjudicataria de «empresa pirata» ya que, añade, en Málaga hay un colectivo de 50-60 trabajadores afectados por el impago y el retraso en el abono de las nóminas de la empresa Hércules

La organización sindical de CCOO se ha concentrado junto a la plantilla del personal de limpieza del ICD entre las 12:00 y las 13:00 horas a las puertas del complejo deportivo Guillermo Molina para reiterar el impago y el retraso en el abono de las nóminas de la empresa Hércules. La concentración es una medida reivindicativa que coincide con la reunión de la gerente del ICD con la Ciudad. La plantilla espera que fruto de este encuentro se rescinda el contrato con la actual adjudicataria.

Facturas devueltas, cortes de luz, pérdidas de linea móvil, incremento de los intereses bancarios, etc. Estas son algunas de las situaciones a las que se sigue enfrentando el personal laboral afectado, por no hablar del dinero que no pueden desembolsar a diario para servicios básicos. Siguen sin recibir la paga extra y aún hay trabajadores que no han cobrado la nómina de septiembre.

El secretario general de Organización de CCOO, Ángel Lara, ha reconocido que la organización sindical se ha puesto en contacto tanto con la Ciudad como con la Delegación del Gobierno para trasladar el problema. «Ellos son conocedores, nuestra inquietud era si efectivamente se estaba produciendo este impago, cosa que no es cierta, ambas administraciones están pagando dentro de los márgenes legales», explica Lara, que añade que esto «no es excusa» para la empresa porque estas «deben tener un fondo de maniobra».

Pero el impago y el retraso en el abono de las nóminas de la empresa Hércules no solo afecta a la población ceutí, ya que CCOO ha reiterado que en Málaga hay un colectivo de 50-60 trabajadores de esta empresa que llevan cuatro meses sin cobrar. «La empresa pretende engañarnos a todo el mundo, a los trabajadores, a la representación sindical y a las administraciones», finaliza Lara, que argumenta que la empresa «no va a pagar porque no tiene capacidad de pagar, ni la intención». «Esto lleva una mala deriva y al final por desgracia acabará pagándolo el FOGASA«.