En un comunicado oficial ha señalado que «después de varias visitas médicas en la península por mi incapacidad física, me comunican que en los próximos meses me veré obligado a pasar por quirófano en varias ocasiones, este motivo me impide cumplir con mis obligaciones de Secretario General de Ceuta Avanza, ya que en los próximos meses nos enfrentamos a retos y compromisos tan difíciles y complicados por la celebración de las elecciones Autonómicas a la Ciudad Autónoma de Ceuta de Ceuta»

El secretario general del partido ‘Ceuta Avanza’ presidido por Javier Guerrero, ha presentado este jueves de forma oficial su dimisión irrevocable en el cargo.

En un comunicado oficial ha señalado que el motivo de dar este paso que asegura es tan difícil para él, se debe a razones de salud «después de varias visitas médicas en la península por mi incapacidad física, me comunican que en los próximos meses me veré obligado a pasar por quirófano en varias ocasiones, este motivo me impide cumplir con mis obligaciones de Secretario General de Ceuta Avanza, ya que en los próximos meses nos enfrentamos a retos y compromisos tan difíciles y complicados por la celebración de las elecciones Autonómicas a la Ciudad Autónoma de Ceuta de Ceuta».

«Creo que hay que ser responsable, y dejar paso a personas que puedan desempeñar el cargo de Secretario General de Ceuta Avanza con total dedicación para el desempeño de tan importante responsabilidad» ha concluido.