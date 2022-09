Carlos Verdejo ha asegurado que tanto PSOE como los que denomina “partidos promarroquíes” son conocedores de toda la información. Señala las “mentiras” del Gobierno local y les insta a que se preocupen por esta cuestión que manifiestan es importante para los ciudadanos

Vox ha trasladado a pleno de la Asamblea cuestiones sobre la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones en la Ciudad Autónoma, una iniciativa donde asegura los ciudadanos pueden expresar sus quejas y que en Ceuta asegura parece no estar implantada. Verdejo ha preguntado al Gobierno local si existe esta comisión.

Rontomé ha asegurado que no existe al “escaparse” del ámbito de aprobación. Ante esto Verdejo asegura que dicha Comisión se aprobó en el Pleno bajo informe, alegando que, aunque no debe ser obligatoria puede ser aprobada, y asegura que el Partido Popular no quiere aprobar dicha Comisión al tener que “enfrentarse” a las críticas de los ceutíes informando al resto de partidos políticos pertenecientes a la Asamblea.

Carlos Verdejo ha asegurado que tanto PSOE como los que denomina “partidos promarroquíes” son conocedores de toda la información y señala las “mentiras” del Gobierno local, instándoles a que se preocupen por esta cuestión que manifiesta es importante para los ciudadanos.

El Vicepresidente Segundo de la Ciudad ha asegurado que los ceutíes cuentan con el consejo de transparencia a través de la página web de la Ciudad para poder presentar cualquier reclamación. “Yo le tengo mucho respeto al circo, que usted ha dicho que todo esto es un circo, que esta Asamblea es un circo que todo es papel mojado, que todo lo que se hace aquí no vale para nada y es usted quien le falta a la institución” ha concluido ante las anteriores palabras de Verdejo.