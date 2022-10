El portavoz de Vox ha vuelto a atacar la multiculturalidad de Ceuta. El consejero de Educación ha expresado que en una ciudad donde existen cuatro culturas diversas, se trata de que los niños conozcan como son y cómo piensan otras religiones y confesiones

Carlos Francisco Verdejo Ferrer, portavoz del Grupo Vox, ha interpelado a Pleno de la Asamblea sobre diversas actividades de la guía ‘Ceuta te enseña’. El portavoz de Vox ha señalado que el día 5 de octubre solicitó una información relativa a varias de sus actividades. El Día de Europa les llama la atención, alegando que muchos niños “no saben que Ceuta es Europa y hay que mostrarlo. Usted ha provocado que hay niños que no sepan que es España y que esto es Europa” ha expresado a Juan Vivas.

Respecto a la arquitectura religiosa, la consideran como una “farsa actividad”. Alega que ha asistido y que en las visitas no se habla de arquitectura si no de religión. “No existe un proyecto sobre buena parte de estas actividades y los que hay son bastante deficientes”. Al preguntar sobre la segunda actividad señalan que reciben información de que no hay proyecto ni control “sólo un contrato verbal con una mezquita”.

En cuanto a la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Sobre esta alegan que se les da a los menores material sobre las 4 culturas “que lo único que hacen es colectivizar y separar a la gente”. Verdejo ha preguntado que si cuando se habla de Dariya “se trata de árabe ceutí o árabe de Tánger”. “Con el dominio del lenguaje español ¿cree que merece la pena fomentar una lengua que la suplanta y no es un complemento?. El hecho de que los niños no dominen el Español perjudica en las aulas”.

En cuanto al taller ‘Desactivando la Xenofobia y el Racismo’ de CEPAIM. Sobre la cual señalan que se trata de una actividad de “corte podemita financiada por el ministerio”. Todo ello viene debido a que asegura que en dicha actividad se ha destacado que “no se puede usar la palabra ilegal” cuando se refiere a un migrante.

Carlos Rontomé ha manifestado que estas actividades vienen acompañadas siempre de un profesor, por lo que es capaz de observar cosas que no le gusten y avisar de ellas al ministerio. En cuanto al Día de Europa, ha señalado que lo que es “terrorífico” es que el portavoz de Vox “les dice a los niños que no son Españoles por la religión de profesa”. “Lo que tiene que hacer es revisar su discurso y dejar de señalar a los niños que no son de una religión determinada como no Españoles”.

El consejero de Educación ha expresado que en una ciudad donde existen cuatro culturas diversas, se trata de que los niños conozcan como son y cómo piensan otras religiones y confesiones. Esto que asegura “enriquece y no tiene nada de malo”. “Es el primer año que se nos propone la realización de estos talleres. A más de uno le vendría bien asistir a uno” así se ha expresado Rontomé que ha alegado que es un buen taller “para que los niños conozcan los estereotipos que existen”. Aunque ha afirmado que debido al uso de material que el colegio no ha considerado “apto” para menores en esa primera actividad ha sido suspendida hasta conocer y analizar el contenido.

Rontomé ha destacado otras actividades por las que ha preguntado el portavoz del partido político Vox. Entre ellas destacan el Día de la Paz y de visita a la Televisión. Ha alegado que Verdejo señaló que la primera “no le gustaba”. Y en cuanto a la segunda “no le caía bien el gerente”.

“Tener un DNI no saber el idioma y no vivir como un Español, no hace a uno Español. Es una persona con DNI. Le importa un bledo que extranjeros vengan y se les trate como igual por sólo tener DNI”. Así ha respondido Carlos Verdejo.