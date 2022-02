Ceuta apoya abiertamente a Feijóo, una figura con la que el presidente del Partido Popular Juan Vivas mantiene una estrecha y cordial relación. El que será, previsiblemente, el nuevo presidente del Partido a nivel nacional, deberá elegir a su equipo de confianza en el próximo Congreso extraordinario que se ha convocado para el 1 y 2 de abril. El congreso regional del PP de Ceuta se pospondrá hasta que la nueva directiva decida

La reunión de los varones del Partido Popular en Madrid se ha alargado hasta pasada la una de la madrugada de este jueves, una reunión convocada de urgencia en Génova por el «bochornoso espectáculo» ofrecido por el partido, tal y como aseguraba la secretaria general del partido en Ceuta, Yolanda Bel, a El Foro de Ceuta.

Pese a la crítica y la presión que está recibiendo el, por ahora, presidente del Partido popular a nivel nacional, Pablo Casado, éste ha anunciado que no va a dimitir pero que no concurrirá al próximo Congreso Nacional, así lo ha asegurado el Partido en un comunicado emitido a los medios pasadas las 01:30 horas de la madrugada: «el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha trasladado hoy a los presidentes autonómicos de esta formación su decisión de no concurrir al próximo Congreso Nacional, que será convocado en la Junta Directiva que se celebrará el próximo martes día 1 de marzo«.

Según han informado desde Génova, durante el encuentro, se han adoptado varias decisiones por unanimidad, en primer lugar, «se ha solicitado al presidente nacional que continúe en su cargo hasta el Congreso extraordinario y urgente, que propondrán a la Junta Directiva Nacional celebrar los días 2 y 3 de abril».

A propuesta del presidente nacional del PP, aceptada igualmente de forma unánime, se ha adoptado también la decisión de nombrar coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso a la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo.

Asimismo, se propondrá a la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del Comité Organizador del Congreso, y que éste quede compuesto por al menos un miembro designado por cada organización territorial.

Feijóo y Vivas, dos grandes aliados

El pasado mes de noviembre el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo visitaba la ciudad autónoma ara mostrar su apoyo al presidente Vivas y a todo su equipo,

El presidente de la Xunta de Galicia felicitó a Vivas por su gestión durante los 18 años de gobierno así como durante la crisis humanitaria del pasado mes de mayo. Núñez Feijóo subrayó además, la solidaridad de Galicia con Ceuta recordando que han apoyado la acogida de los menores que llegaron a nuestra ciudad el pasado mes de mayo. «Allí están y allí los vamos a cuidar», ha asegurado el presidente gallego. Asimismo, ha proyectado su confianza en que pronto «restablezcamos nuestras relaciones con un país vecino y amigo, Marruecos, así ha sido siempre y estoy convencido de que lo va a ser».

Para Vivas, Núñez Feijóo es un «buen amigo de Ceuta», señalando la contribución que el presidente de la Xunta de Galicia que hizo cuando era presidente del InSalud para contar con el Hospital Universitario de Ceuta. «Núñez Feijóo es un firme convencido de la política como vía para construir y no destruir, para unir y no separar», ha ensalzado el presidente de la Ciudad.

El presidente de la Ciudad pidió a su homólogo de la Xunta de Galicia que colaborase con nuestra ciudad para divulgar los atractivos económicos y fiscales de Ceuta en Galicia, para despertar interés de Ceuta en los empresarios y Galicia, y para establecer comunicación entre los empresarios ceutíes y los gallegos «para llevar a cabo actuaciones conjuntas en el ámbito de sectores que tienen que protagonizar el desarrollo económico de nuestra ciudad», quien respondía de forma «afirmativa y entusiasta».

Para Núñez Feijóo «lo que ocurre en Ceuta no solo le interesa a España, le interesa a Europa, por eso esa bandera europea es una bandera de acogida y de respeto hacia Marruecos como lo ha sido y lo seguirá siendo, porque el afán de convivencia es de todos». El presidente gallego ha respondido a Vivas a su petición, trasladando su disponibilidad para divulgar los atractivos del régimen económico y fiscal especial de Ceuta.