Los activistas anticastristas llenan sus casas de recuerdos del supuesto «carnicero comunista». ¡Qué elegancia radical de quienes conmemoran su memoria llenando de panfletos su mundo ideal! ¿Saben que en Cuba no está permitido venerar con ningún símbolo al susodicho? En cambio, En Miami los opositores invierten sus ganancias en caviar, cava y algún c(f)ollar. NEGOCIOS.

¡No hay de qué (pre)ocuparse! Todos terminaremos engullidos en el agujero negro que se ve hoy más cerca que nunca gracias a la tecnología [Event Horizon Telescope]. Los grandes logros científicos hacen la fotosíntesis gracias a políticas irresponsables y la perseverancia “favor(tis)ta” de las mafias laborales. ¿La conjunción de todos los factores? Extinción (a nuestra costa) del mundo civilizado. ¡Pago yo! ¡Pago yo! BABY.

¿Qué es la praxis política? Más impunidad para la casta [de todos los colores y aceras], más evasión fiscal, más impuestos para la gente honesta, más malversadores, más inmigración irregular; menos derechos, menos trabajo. ¿Resultado? MÁS malestar social. REVOCATORIA [TC].

Las palabras hipócritas e invidentes del que “todo lo ve”. Tan solo consensos a la desesperada. ¿Los religiosos? Tranquilos. Los ingresos vaticanos están asegurados. El fenómeno de la explotación neoliberal mundial es sistémico y no admite el sincretismo. ¿Aguantará mucho más el cuento metafísico a la desenfrenada automatización y robotización del mercado y su mazo (de)moledor?

¡Dignidad para el trabajador! Más y más eufemismos para no declarar los salarios de hambre de la raza subhumana. En las principales cabeceras puede leerse: ¡Imposible pagar salarios y cotizaciones a la seguridad social en este régimen (glo)balizado! De ahí que sigan los turnos extenuantes que se instauraron de forma fraudulenta. El trabajador convertido en un criminal/mercenario. Un traficante de(l) tiempo. ONG.

Distinción entre nativos [que no indios] e inmigrantes. … siempre que estos últimos no vengan con armaduras, lanzas y equinos sobre los que galopar. Ahí se convierten en los subsidiarios de un poder que el local es incapaz de (so)portar [conquistador, redentor, civilizador]. CRIMINAL. También me valen los in(e)migrantes con corona y champagne [francés], que llegan y se instalan para ser adorados como dioses pu(n)teros que cierran cualquier bar. ¿Otra vez aquí majestad? Pase sin llamar.