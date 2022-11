En la manifestación de delegados/as de toda España, han participado más de 50.000 personas y CCOO de Ceuta aprovechó la ocasión para dar visibilidad a una de las principales reivindicaciones de la central sindical, el Plus de Residencia

Un total de 25 compañeros y compañeras de CCOO de Ceuta se han movilizado hoy, en Madrid, para reivindicar mejoras salariales y el desbloqueo de la negociación colectiva a la CEOE. Para el sindicato, «es de justicia, que la CEOE entienda y acepte la necesidad de repartir los importantes beneficios empresariales entre los/as trabajadores/as, que están sufriendo las consecuencias de la alta inflación que sufre nuestro país. No vamos aceptar que tras dejar atrás la crisis del 2008 con recortes y pérdidas de derechos laborales, vamos a volver a ser quienes sufran las consecuencias de la crisis de precios mientras los indicadores económicos empresariales muestran aumento de beneficios».

En la manifestación de delegados/as de toda España, han participado más de 50.000 personas y CCOO de Ceuta aprovechó la ocasión para dar visibilidad a una de las principales reivindicaciones de la central sindical, el Plus de Residencia. Para CCOO de Ceuta, se produce una desigualdad enorme en la Ciudad por el incumplimiento de algunas empresas en el pago del Plus de Residencia acogiéndose a Convenios de Empresa o de ámbito estatal. «Por ello trabajamos desde hace meses en una solución legislativa que obligue a toda empresa afincada en la Ciudad a pagar el plus y no generar, además de una desigualdad entre trabajadores/as, una competencia desleal entre las propias empresas».

«Nuestro Secretario General, Emilio Postigo, ha participado en la pancarta de cabecera con el resto de Secretarios Generales territoriales y con Unai Sordo y Pepe Álvarez, de CCOO y UGT respectivamente. Además ha sido entrevistado por los medios de comunicación de la organización, emitidos en directo por vía Youtube y redes sociales, dónde ha dado visibilidad a las reivindicaciones de los/as ceutíes».