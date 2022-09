«Vamos a dar los pasos a nivel de sindicato para que las administraciones hagan todo lo posible para castigar a quienes no lo cumplen el pliego, la obligación que tienen es pagar a los trabajadores», señalan desde el sindicato

CCOO ha ofrecido una rueda de prensa en relación con la situación en la que se encuentra en estos momentos la plantilla de trabajadores de Hércules Servicios Generales de Integración para dar respuesta a alguna de las declaraciones vertidas por el administrador único de la citada empresa, Francisco Javier Martín Segura. Emilio Postigo, secretario general de CCOO; Claudia González, secretaria de acción sindical de CCOO y Ángel Lara, secretario general de Organización de CCOO, se han mostrado a favor de los trabajadores y, aseguran, estos «no tienen bastante con no cobrar su salario que tienen que ser amenazados por la empresa».

El sindicato ha querido reprochar su actitud a esta empresa, así como a las administraciones públicas, «porque son culpables» y aseguran que al final «siempre pagan los trabajadores». Afean a la administración que contraten a empresas «sin solvencia económica» y advierte trabajarán para que sean sancionadas. «Vamos a dar los pasos a nivel de sindicato para que las administraciones hagan todo lo posible para castigar a quienes no lo cumplen el pliego, la obligación que tienen es pagar a los trabajadores. No pueden decir que no pagan porque no les pagan», ha insistido Postigo.

Claudia González ha querido recordar a Martín Segura que «la Ley de Contratos del Sector Público existe» y remarca que aquellas empresas que contraten con la administración pública tienen la obligación de cumplir el pliego de condiciones y, con respecto a cláusulas sociales, «la empresa tiene la obligación de pagarle a los trabajadores».

La organización sindical ha recordado que los y las trabajadoras tienen derecho a concentrarse y subraya que trasladaron a Delegación del Gobierno la solicitud de la concentración. No entienden que se «amenace» al personal laboral por manifestarse y explican que estos aprovecharon «el tiempo de desayuno para hacer la concentración».

Por último, el sindicato argumenta haber hablado con Delegación del Gobierno y la Ciudad y que ambas administraciones admiten haber pagado las facturas al administrador único.