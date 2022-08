Así lo ha declarado el sindicato a través de las quejas de la plantilla de Atlas, que afirman haber sufrido una «disminución considerable de la plantilla, ya no sólo en lo referente al suministro de búnker, sino en las otras actividades que aún tiene Atlas en Ceuta»

Desde hace ya varios años, la plantilla de Atlas, a través de sus Delegados de Personal viene denunciando «el abandono progresivo y sistemático» de la que ha sido su actividad principal en Ceuta, el búnker. Dicho abandono se ha traducido en una «disminución considerable de la plantilla, ya no sólo en lo referente al suministro de búnker, sino también en las otras actividades que aún tiene Atlas en Ceuta (gases licuados del petróleo y energéticos para la Ciudad)».

Por este motivo, el sindicato Comisiones Obreras denuncia a dicha empresa y asegura que esto «unido al envejecimiento de dicha plantilla, jubilaciones y despidos sin contrataciones para poder mantener al menos los puestos de estructura que, entendemos, se necesitan para cumplir unos servicios mínimos que garanticen la seguridad de las instalaciones, las personas, el medio ambiente…, sin olvidar los traslados «voluntarios» (lo ponemos entre comillas porque fueron compañeros que, por miedo, se vieron en la obligación de aceptar la oferta de la empresa a trasladarse a otras empresas del grupo, cuando hasta entonces nunca se les había pasado por la imaginación). Por último, la aprobación del PGOU por parte del gobierno de la ciudad autónoma, en el que se confirmaba lo que era un secreto a voces, la cesión o venta de los terrenos de Cepsa en Ceuta. Hay que recalcar el esfuerzo y compromiso de la plantilla, que viene realizando el mismo trabajo con los salarios prácticamente congelados desde hace ya más de 10 años».

CCOO asegura que dicha Empresa «no está a favor de la contratación de operarios para suministros de buques, pero si para otros puestos a pesar de que la plantilla es escasa, muy por debajo incluso de los servicios mínimos que a veces dicta la Delegación de Gobierno», lo que a su juicio supone un gran riesgo para la integridad física, las instalaciones y al medio ambiente.

«Dadas dichas circunstancias del personal, o bien por una I.T, vacaciones, etc. La Empresa toma de forma unilateral la decisión de quitar los turnos de noche saltándose el convenio no respetando dicho acuerdo. Prefiere recurrir a la contratación de vigilancia de seguridad privada para controlar las instalaciones, a pesar de la profesionalidad de la plantilla, demostrada con creces. Este asunto no sólo afecta a la plantilla de Atlas, sino también al mercado de empresas que trabajan gracias a la llegada de buques, como, por ejemplo. Autoridad Portuaria, Prácticos de Ceuta, Remolcadores, Amarradores, Eco Ceuta, etc» ha declarado el sindicato.

Debido a estos últimos avatares en la actividad de la empresa, la Autoridad Portuaria ha convocado una reunión urgente con Marta Torres, responsable de la empresa Atlas en Ceuta, para pedir explicaciones.