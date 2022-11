El sindicato pide «que no nos tomen por ingenuos a los ciudadanos, ni se trate con ligereza a la sanidad ceutí. No sólo no tendremos ningún cuarto Centro de Salud, a diferencia de Melilla, sino que, ni siquiera hemos puesto a funcionar el Centro de Salud del Tarajal cuando nos prometieron»

Desde la Federación de sanidad de CCOO de Ceuta lamentan que todavía no se hayan puesto en funcionamiento el Centro de Salud del Tarajal, «tanto la Delegación de Gobierno, como el Director Territorial prometieron, a la población ceutí, y personalmente a este Sindicato, que las obras del Centro de Salud del Tarajal terminarían en mayo de 2022. Poco después, la fecha se trasladaba a junio, luego a julio, y luego, al final del verano. Luego…ni siquiera se han molestado en tratar el tema».

El sindicato manifiesta que «ya no tenemos olas ni tsunamis de pandemia COVID, y vemos que el año termina, sin que nos regale nuestro Director Territorial ningún twiter amigable prometiéndonos algo, o visitando obras públicas (con su casco, su chaleco reflectante y todas las medidas de seguridad para la visita de una obra en marcha) o bien cantándonos las alabanzas de lo bien que van las cosas en la sanidad Ceutí, y lo echamos de menos. Desde este Sindicato esperamos que no se esté reservando el Sr. Lopera el corte de lazo (me imagino que rojo intenso) para cuando estén más cerca las elecciones».

«Desde CCOO pedimos seriedad, y que no nos tomen por ingenuos a los ciudadanos, ni se trate con ligereza a la sanidad ceutí. No sólo no tendremos ningún cuarto Centro de Salud, a diferencia de Melilla, sino que, ni siquiera hemos puesto a funcionar el Centro de Salud del Tarajal cuando nos prometieron. Así que, queridos conciudadanos, mucha cautela con las promesas que seguramente nos harán, y con cada vez más énfasis y frecuencia cuanto más cerca veamos las urnas brillar. Como dice nuestro refranero, fuente infinita de saber popular: obras son amores y no buenas razones”.

Aseguran que bien es verdad, que la promesa de finalización de las obras del Centro de Salud del Tarajal, las realizó la recientemente cesada Delegada del Gobierno, por lo que «deseamos y esperamos que nuestro recién estrenado nuevo Delegado haga más honor a la palabra dada que su predecesora. En cuanto a nuestro Director Territorial, le instamos a que prometa menos, y cumpla más».