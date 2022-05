La organización sindical exige a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos la destitución «inmediata» del gerente, José Luis Fernández Medina, aludiendo a «decisiones polémicas y arbitrarias alejadas de la que deberían ser en una sociedad municipal»

Desde la FSC-CCOO de Ceuta informan se ha presentado Conflicto Colectivo en la empresa Amgevicesa ante la vulneración de diferentes articulados del Convenio Colectivo, que según el sindicato vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad de la Constitución, en el proceso de promoción interna de dos plazas de jefe de Sala del 112 y cinco plazas de segundo jefe de Sala 112 suplente. «Un proceso que como ejemplo de irregularidad, no dispone de pie de recurso dónde los aspirantes puedan ejercer sus derechos según marca la Ley de Procedimientos Administrativos«, mantienen desde la organización sindical.

«Amgevicesa, empresa pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, acostumbra a realizar actuaciones laborales que rozan la irregularidad o que directamente son irregulares, en este caso al saltarse los derechos fundamentales que atesoran los miembros del Comité de Empresa, que son obligados protagonistas de los procesos de negociación. Se utiliza por parte de la empresa, de manera torticera, la fuerza sindical CSIF, para saltarse cualquier proceso de transparencia o debate, aludiendo que dicho sindicato tiene la mayoría representativa, vulnerando la legislación LOLS (Ley Orgánica de Libertad Sindical), que obliga a negociar con todas las fuerzas sindicales con representación», argumentan.

CCOO, antes de iniciar la vía judicial, explica que informó a la Gerencia ostentada por José Luis Fernández Medina, de que la manera en la que se ha actuado «era irregular para corregir dicha vulneración sin necesidad de polemizar y denunciar los hechos». Asimismo, destacan que los intentos por parte de esta central sindical «fueron ignorados».

«José Luis Fernández Medina castiga a un aspirante delegado sindical de CCOO»

CCOO mantiene que dicha impugnación realizada por esta central sindical «nada tiene que ver con el interés personal de los aspirantes a dichas plazas» y añaden que, aunque así fuera, «la empresa, segura de que actúa correctamente, debería dar continuidad al proceso de promoción interna y dar respuesta a las personas que recurran los listados definitivos», algo que, insisten, no ocurre.

Como consecuencia, denuncian que un aspirante a la plaza de jefe de sala del 112, que además es delegado sindical de CCOO, «sufre las consecuencias de la denuncia planteada por éste sindicato». El aspirante mencionado, según informa el sindicato, ha planteado a la empresa un «posible error en la baremación, siendo perjudicado». El Gerente le responde “que no harán nada hasta la sentencia” de la denuncia planteada por CCOO, denunciando este que se está vulnerando el derecho e interés del aspirante. «Una decisión que al contrario de su propia argumentación no han realizado con las dos personas seleccionadas, que sí se han incorporado a las funciones de jefe de sala pese a que asume medidas cautelares ante el recurso del aspirante».

«Si realmente el Gerente, tuviera interés en paralizar el proceso hasta sentencia judicial, no sólo no daría respuesta a un interesado, sino que frenaría cualquier proceso de promoción. Esto no ocurre, sino que castiga a dicho aspirante y continúa con los nombramientos del proceso», advierten. Por todo ello, desde CCOO exigen a la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos la destitución inmediata del gerente que «demuestra continuamente su incapacidad para gestionar Amgevicesa y todo lo que ello representa».