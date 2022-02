El consejero de Educación y Cultura ha trasladado que se está elaborando un informe por parte del equipo técnico jurídico de la Consejería para justificar y motivar la resolución del contrato

El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, se ha reunido con tres integrantes del Comité de Empresa de trabajadoras de la limpieza de CCOO, Milagros Ayala, Margarita Lirio y Concepción Martín, además del secretario general de CCOO, Emilio Postigo y la secretaria de acción sindical, Claudia González, para abordar los asuntos relativos a los incumplimientos en el pliego de condiciones por parte de la empresa adjudicataria.

El motivo de la reunión era solicitar recibir información de primera mano del estado en el que se encuentra el procedimiento de la resolución del contrato entre Servilimpsa, a lo que Rontomé ha respondido que se está elaborando un informe por parte del equipo técnico jurídico de la Consejería, «con el que se pueda justificar y motivar la resolución del contrato». Las representantes del han pedido al consejero que tenga en cuenta «el día a día en los colegios, donde siguen sin el personal suficiente y donde se están produciendo carencias de productos para realizar el trabajo. Además, han querido recordar que la empresa sigue sin readmitir a las trabajadoras que fueron despedidas hace algunos días.

«Hemos querido dejar claro que no solo exigimos que se subrogue a la plantilla actual, sino que además se incorpore a las seis empleadas despedidas, y por supuesto que se contrate al personal necesario para abordar el trabajo de la limpieza de los colegios de manera eficaz, donde las trabajadoras puedan encontrar tranquilidad, y no vivir constantemente con el miedo de ser despedidas, cambiadas de centro de trabajo cada dos por tres, y por supuesto donde se tenga un respeto máximo por el derecho de todas las empleadas de la empresa», manifiestan desde el comité de empresa, que no descartan hacer nuevas movilizaciones y han pedido que dejen de producirse cambios de centros de trabajo en el intervalo de tiempo en el que se rescinde el contrato y la empresa encomendataria coge el servicio.