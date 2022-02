«Si es así, la subida del Salario Mínimo Interprofesional lo estarían pagando los y las propias trabajadoras con dicho plus, que es un concepto indemnizatorio por vivir en Ceuta», explican desde CCOO

Este miércoles se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 1000 euros, para todos los las trabajadores y trabajadoras de nuestro país para el presente año. Desde CCOO de Ceuta y Melilla, solicitaron al secretario general, Unai Sordo, en septiembre de 2021 que negociara con la ministra de Trabajo dos temas relacionados con el Plus de Residencia de las dos ciudades autónomas.

Por un lado, se solicitó que mediante las modificaciones legislativas pertinentes, se obligara al pago del Plus de Residencia a todas las empresas del sector privado que se están asentando en nuestra ciudad y que no aplican dicho plus por no reflejarlo sus Convenios Colectivos (estatales, sectoriales o de empresa), creándose igualmente una «competencia desleal» con las empresas ceutíes que sí lo están aplicando.

Por otro lado, que negociara que el Plus de Residencia no sumara el total de las retribuciones para la aplicación del SMI, «porque si es así, la subida del Salario Mínimo Interprofesional lo estarían pagando los y las propias trabajadoras con dicho Plus, que es un concepto indemnizatorio por vivir en Ceuta».

Sordo ha trasladado el compromiso de tratarlo con la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como que en las próximas fechas anunciará su visita a Ceuta.