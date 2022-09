Alba María Corredera, Wafa Abdelatif y Nawal Ahmed, trabajadoras de la fundación, han participado en una mesa redonda junto a los periodistas locales Raúl Llamas y Juanjo Coronado. Esta actividad está enmarcada dentro del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, así como dentro de la Agenda Cultural de El Foro de Ceuta

La Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha acogido esta tarde una mesa redonda sobre el acceso a la información libre de xenofobia y racismo. Durante la actividad ha habido un encuentro entre profesionales de Fundación Cepaim así como de los medios de comunicación locales. Asimismo, se ha tratado el papel que el periodismo en el fomento de la convivencia o, por el contrario, de los discursos de odio.

Por parte de Cepaim han asistido Alba María Corredera del proyecto «Desactivando el racismo y la xenofobia», Wafa Abdelatif del Programa Red «Iniciativa para el acompañamiento, orientación y establecimiento de mecanismos de denuncia segura para víctimas de delitos de odio y discriminación racial» y Nawal Ahmed del «Servicio de Asistencia a víctimas de discriminación racial del CEDRE».

Por parte de los medios de comunicación locales han participado el redactor de Ceuta Televisión, Juan José Coronado y el director de informativos de Radiotelevisión Ceuta, Raúl Llamas. También estaba invitado a la sesión el redactor de El Pueblo de Ceuta, Carlos Aguirre Weffer, que no ha podido acudir por motivos laborales. La directora y editora de El Foro de Ceuta, Paloma Fernández Coleto, ha sido la encargada de moderar esta mesa redonda que nos ha dejado reflexiones muy interesantes sobre la xenofobia y el racismo.

Llamas ha reconocido que «los medios de comunicación tenemos mucha culpa de la imagen racista que se tiene de algunos fenómenos», apoyándose en palabras clave como «inmigración, ilegalidad, inseguridad». Por ello, ha instado a no dar «noticias falsas, porque todo lo que nos llega lo compartimos» y ha invitado a contrastar para no crear estereotipos. «Somos portadores de este tipo de discursos», ha admitido el periodista, que reconoce que la cantidad de volumen de información con la que trabajan los medios de comunicación dificulta el tratamiento final de la misma. Coronado, en su lugar, considera que los medios de comunicación no son racistas porque lo componen personas. «A los medios de comunicación se nos pide objetividad, pero la objetividad no existe«, ha señalado el periodista.

Ahmed ha reivindicado que «no hay migración buena ni migración mala», añadiendo que «las personas son personas». Las expertas han admitido que «ser ceutí es una mezcla de muchas cosas». Por ello, han reclamado que igual que hay un lenguaje inclusivo entre hombres y mujeres, que debería haberlo entre personas de diferentes etnias para «hablar con propiedad eliminando cualquier denotación excluyente».

Esta actividad está enmarcada dentro del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, así como dentro de la Agenda Cultural de El Foro de Ceuta.