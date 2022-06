El ex miembro del Gobierno local ha creado su propia formación política, con la que quiere aportar “el lado humano”. Guerrero dice que el Partido Popular “no está abierto al pueblo” y que “no tiene necesidad de guerras”. Desde “la experiencia” y con mucha “ilusión”, esta nueva formación llega para trabajar “por y para los ceutíes”

Javier Guerrero, médico y ex consejero de Sanidad de la Ciudad Autónoma, ha presentado este viernes su nuevo proyecto político: Ceuta Avanza. Un partido localista que preside y con el que pretende dar “una nueva visión de la vida política ceutí”, alejados “de los extremos” y buscando poner “el lado humano”.

La trayectoria política de Guerrero se vio marcada por una “dimisión forzosa” en enero del 2021, cuando formaba parte del Gobierno del Partido Popular, por vacunarse contra el coronavirus antes de tiempo. Ahora, vuelve a la política gracias “al apoyo” de su familia y “un grupo de colaboradores” con el que creó este nuevo proyecto con el que “para algunos termina un ciclo, una etapa continuista y se abre una oportunidad. Es tiempo de trabajar para todos vosotros, por y para todos los ciudadanos”.

Comité Ejecutivo de ‘Ceuta Avanza’ / Antonio Sempere

“No tengo necesidad de guerras, eso perjudica la necesidad de avanzar que tiene esta ciudad. Venimos con una ilusión muy clara, desde el conocimiento y con muchos años de trabajo y esfuerzo. Ceuta Avanza es un nuevo proyecto político de renovación, abierto e inclusivo. Una formación opuesta a los extremos”, ha explicado Guerrero.

Carlos Folch, secretario general, ha sido el encargado de presentar el acto, refiriéndose a una política “emocionante, ambiciosa y joven” en esta nueva formación que viene gestándose desde agosto de 2021. “Después de escalar una montaña muy alta descubrimos que había otras muchas que escalar y hoy escalamos nuestra primera montaña”, ha dicho Folch, que describe a Guerrero como “un hombre comprometido con Ceuta y con valores como la lealtad, la honestidad y el afecto”.

En su discurso, realizado en una de las salas del Hotel Parador La Muralla, Guerrero ha sido breve. “Mi presencia dentro de la política local se resume en aportar esa humanidad que se ha perdido en la Asamblea, rebajar esa tensión”, ha dicho. El médico se muestra ilusionado y comprometido mientras presenta su partido en una sala abarrotada y junto a un cartel con el logo, de un color para algunos verde y para otros azul, donde se puede ver el nombre ‘Ceuta Avanza’ junto a una caballa.

Guerrero, que hace poco más de un año formaba parte del Gobierno, conoce muy bien cuáles son los problemas de Ceuta y dónde hay que poner el foco: paro, seguridad, ocio, vivienda, hostelería… “El futuro de las familias no es un plan de empleo, no es una lotería que les mantenga en la incertidumbre de políticos que buscan votos”, ha destacado.

“Todo va a avanzar, todo va a seguir adelante”, se mostraba confiado Guerrero, que está “convencido de que no será una tarea fácil, pero que se consolidará como un gran proyecto para los ceutíes”.

Javier Guerrero, presidente de Ceuta Avanza / Antonio Sempere

Ni oír hablar del PP: “las comparaciones son odiosas”

El ex miembro del Gobierno no quiere oír hablar del Partido Popular. Hace unos meses sus intenciones eran presentarse al Congreso Regional del PP y así las hizo públicas, pero las conversaciones con Vivas no fueron fructíferas y se produjo la escisión, lo que ha supuesto un número considerado de bajas en la formación popular de aquellos que apoyan a Guerrero.

“No voy a hablar de ningún partido ahora mismo que está cerrado y no está abierto al pueblo. Yo tengo que seguir mi línea de trabajo, mi proyecto, mis ideas. Habrá cosas en las que coincidir y otras que no, pero compararme con el PP, por favor no, nunca, las comparaciones son odiosas”.

“No estamos pensando en las elecciones ni en las listas, solamente pensamos en Ceuta. Si podemos y estamos, sí concurriremos a las elecciones. Creo que podemos dar un aire fresco, podemos dar una nueva visión y una regeneración, no un continuismo”, ha dicho. Guerrero no quiere definirse ideológicamente, “todo el que venga a nosotros será bien recibido, no estamos en los extremos. Siempre habrá buenas relaciones con el exterior, no seremos sumisos, pero siempre habrá buenas relaciones”.

“Ceuta Avanza ha nacido hoy y tiene mucho que andar. Conseguirá grandes objetivos para la ciudad. Confío en todos y confío en Ceuta. Ceuta tiene que avanzar”. El presidente de esta nueva formación ha terminado su discurso citando a Martin Luther King: “siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto y hoy es correcto lo que estamos haciendo”.