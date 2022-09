La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, participará mañana en un debate sobre las ventajas de Ceuta a empresas de igaming que operan en Hispanoamérica

La Ciudad Autónoma estará presente, por tercer año, en el SBC Summit, foro que reúne desde hoy y hasta el jueves, día 22, a las principales empresas y plataformas del sector de las apuestas deportivas y el igaming para discutir el futuro de la industria, compartir conocimientos y crear nuevas asociaciones.

Durante todo el evento iGaming Ceuta, fundación de la Ciudad que da apoyo a las empresas del juego online, dispondrá de un stand informativo para que operadores y otras empresas del sector puedan consultar las ventajas fiscales que Ceuta ofrece, así como solicitar el servicio gratuito de consultoría y auditoría si están evaluando trasladarse a la ciudad.

Al igual que en 2021, Barcelona ha sido la ciudad elegida para acoger el evento, que acogerá charlas, paneles y foros de debate en el Fira de Montjuic, en los que participarán 350 ejecutivos y especialistas que compartirán su mirada sobre el igaming y las apuestas deportivas en distintos escenarios. Sus charlas cubrirán temas muy importantes para la industria en la actualidad, como el metaverso, el blockchain y el marketing digital. Asimismo, asistirán más de 6.000 personas que forman parte del sector, lo que siempre brinda la posibilidad de conocer a los expertos que han alcanzado el éxito para aprender de ellos.

La delegación de la Ciudad Autónoma estará encabezada por la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, que ha sido invitada a participar en un panel de discusión, que se desarrollará en inglés, bajo el título Ceuta, the entry point for the LatAm opportunity? (Ceuta, ¿Punto de encuentro para Latinoamérica?), que tendrá lugar mañana miércoles, día 21 de septiembre, a partir de las 12.30 horas. De esta forma, Chandiramani, compartirá mesa con Juan Espinosa, ex director General de la DGOJ y socio fundador de Silverback; Rebeca Chacón, presidenta de la Asociación Bet On Ceuta y directora ejecutiva de 888 Spain; y Santiago Asensi, socio fundador de Asensi Abogados. Por su parte, Felipe Masa Sánchez-Ocaña, de la consultora EY Spain, se encargará de moderar este debate. y en el que se tratará sobre los beneficios que ofrece Ceuta a las empresas que ya operan o deseen operar en Latinoamérica.

Durante el panel de discusión, se hará un recorrido sobre los factores que han ayudado a Ceuta a consolidarse como el mejor destino europeo del juego online y valorará su potencial como punto de entrada a los mercados iberoamericanos. De acuerdo con los últimos datos, desde 2019, un total de 40 empresas tecnológicas operan en la ciudad, de las que una treintena están vinculadas al juego on line y las restantes son consultoras, servicios auxiliares de informática, marketing digital y de ciberseguridad. Hasta la fecha se han creado más de 500 puestos de trabajo directos.

En este foro sobre el igaming se darán cita las principales compañías de este sector, constituyendo, por lo tanto, una oportunidad privilegiada para que la Ciudad Autónoma continúe divulgando las ventajas fiscales y oportunidades que ofrece Ceuta para las empresas, compartiendo información y estableciendo nuevos contactos. El evento se desarrollará en torno a cinco zonas especiales y de gran importancia para el mundo del juego: Apuestas deportivas, Casino y juego virtual y Conformidad y Pagos. Así como la zona para Afiliados, Marketing y Medios y por último, la Zona de Tecnología Emergente, Blockchain y Metaverso.

El stand de Ceuta contará además con personal de Servicios Turísticos, de la Consejería de Fomento y Turismo, para ofrecer apoyo e información sobre la ciudad a las personas que lo visiten.