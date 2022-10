El Pabellón ‘La Libertad’ acogió la sesión inicial que sirvió como primera toma de contacto con los jugadores preseleccionados en esta convocatoria, los cuales realizaron un trabajo técnico-táctico y partidillo bajo las órdenes de José Salinas y Rafa Peñalver

El combinado de Ceuta Cadete comenzó este miércoles su preparación de cara al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala, que se disputará en Cataluña del 26 al 30 de diciembre.

El Pabellón ‘La Libertad’ acogió la sesión inicial que sirvió como primera toma de contacto con los jugadores preseleccionados en esta convocatoria. Estos realizaron un trabajo técnico-táctico y partidillo bajo las órdenes de José Salinas y Rafa Peñalver.

Los blanquinegros conocieron este martes a sus rivales para la fase de grupos donde se medirán a Cataluña, Galicia, Aragón y Comunidad Valenciana (Grupo A).

Además, el sorteo deparó la siguiente composición:

Grupo B: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Región de Murcia

Grupo C: Madrid, Navarra, La Rioja y Melilla

Grupo D: Extremadura, Andalucía, País Vasco e Islas Baleares.

Se clasifican para los cuartos de final los dos primeros de cada grupo con el siguiente orden de emparejamientos: 1º C vs 2º A – 1º D vs 2º C y 1º B vs 2º D – 1º A vs 2º B.