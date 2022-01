El partido localista ha introducido dos enmiendas en los Presupuestos para 2022, una partida de 200.000 euros para la designación de Ayudas a la Pobreza Energética y Agua y otra para elaborar el proyecto para la creación de un Centro integral de Atención Especializada a población TEA

El portavoz del grupo parlamentario Caballas, ahora denominado Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha intervenido en el Pleno de la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Ciudad para 2022 anunciando que iban a apoyar todas las enmiendas del PP, estén de acuerdo en unas y otras no.

“El modelo de Ciudad del PP es radicalmente opuesto al que tiene Ceuta Ya! Pero si perdemos la Ciudad no habrá ningún modelo que implementar. Es el momento de salvar Ceuta”, ha dicho Mustafa. Así, decía: “Señor Verdejo, lávese la boca antes de hablar de Mohamed Alí. No tiene ni la más mínima legitimidad moral, no es usted más que un pobre miserable”.

Las dos enmiendas de Ceuta Ya!

Las dos enmiendas presentadas por el partido localistas introducen Presupuestos de la Ciudad para 2022 una partida de 200.000 euros para la designación de Ayudas a la Pobreza Energética y Agua, además de una partida dentro de los Fondos Europeos para elaborar el proyecto para la creación de un Centro integral de Atención Especializada a población TEA.

Mustafa ha destacado que al 20% de la población ceutí no le llega para pagar las facturas, por lo que con esta medida van “a acabar por fin con la situación en la que muchos ciudadanos se encontraban”.

En cuanto a la creación de un Centro Integral de Atención Especializada a población TEA, con un área para atender a la salud mental infanto-juvenil, se incluye en los Presupuestos una partida para que se realice un estudio de viabilidad. “Todos somos conocedores de las demandas, las familias se encuentran con trabas administrativas y escasez de recursos. Este centro responde a una necesidad comunitaria y además queremos que se convierta en una imagen de Ceuta”, ha destacado el portavoz de Ceuta Ya!.

“Hagan que estos presupuestos sean los Presupuestos del cumplimiento y cerrará muchísimas bocas”, ha sentenciado su primera intervención. Por su parte, Chandiramani le ha reconocido que “deje de lados los cálculos tácticos y electorales para ponerse al lado de los ciudadanos de Ceuta”, anunciando que se aprobarán sus enmiendas.