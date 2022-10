La formación ha mantenido un encuentro en el Palacio de la Asamblea con el colectivo afectado, que le ha hecho llegar sus demandas relativas a los Planes de Empleo

Ceuta Ya! ha mantenido un encuentro en el Palacio de la Asamblea con representantes de los técnicos y técnicas de Educación Infantil. Posteriormente, se ha llevado a cabo una concentración también apoyada por el partido de Mohamed Mustafa.

Las representantes del colectivo afectado han trasladado al grupo local su “disconformidad” con respecto a la exclusión que han sufrido en unos Planes de Empleo en los que siempre se había contado con ellas. “De la noche a la mañana, y sin ninguna explicación, esto ha dejado de ser así” manifiesta Mustafa, quien recuerda que su formación ya llevó la cuestión de la gestión de los Planes de Empleo a la sesión de control del mes de junio. “Ya entonces planteamos al Gobierno la necesidad de saber qué es lo que queremos que sean estos Planes de Empleo que por primera vez van a ser gestionados por la Ciudad, qué programas, qué memorias, qué tipos de categorías son necesarias para cubrir aspectos esenciales, algo que no se ha hecho”, ha señalado el diputado.

En opinión de Ceuta Ya!, “no sólo son necesarias más técnicas de Educación Infantil”, sino que es “urgente” una “ampliación de plazas de Educación de 0 a 3 años, más aulas, por lo tanto más centros”. Y es que para Mustafa, “el problema de la Educación en Ceuta es estructural, requiere de muchos más recursos materiales y humanos y no vale que las Administraciones se pasen la pelota la una a la otra”., haciendo referencia al hecho de que la Ciudad se haya “desentendido” de este problema, acudiendo a que la Educación es competencia del Ministerio. “Educación es competencia del Ministerio, pero el Plan de Empleo lo gestiona la Ciudad, hay una responsabilidad compartida y las personas de a pie no entienden de luchas competenciales, sino de justicia y de que se quedan sin llevar un sueldo a casa”, ha puntualizado el líder localista antes de hacer hincapié en el hecho “inexplicable” de que la Ciudad esté ofertando ciclos de formación “a los que luego no se da cabida en el mundo laboral”.