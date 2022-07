Los localistas consideran «bochornoso» que después de dos años de obra «no vemos ni frontera inteligente, ni reordenación de espacio fronterizo»

Ceuta Ya! ha calificado de “desastre” y “bochorno” la gestión de la Operación Paso del Estrecho tras las imágenes vividas ayer en la zona de embolsamiento de Loma Colmenar. “Cientos de personas atrapadas durante horas, a la espera de poder cruzar la frontera, sin atención sanitaria, ni de servicios sociales, y con tan sólo la aparición de la Policía cuando aquello amenazaba con desbordarse y convertirse en un problema aún más grave”, lamenta el diputado Mohamed Mustafa.

Algo que para el líder localista es “difícil de entender” ya que todas las previsiones apuntaban a una OPE “excepcional” con un número de personas en tránsito “elevadísimo tras dos años de pandemia”. “Sin embargo, pese a contar desde 2020 para prepararlo todo, no vemos ni frontera inteligente, ni reordenación de espacio fronterizo. Estamos absolutamente igual. Las obras prometidas no eran sólo asfaltar y poner carteles” condena Mustafa, que se pregunta qué han hecho la Autoridad Portuaria de Algeciras, la de Ceuta o las administraciones tanto local como estatal “para que no sucediera algo así”.

“Personas abandonadas durante horas, sin ninguna atención, dejadas a su suerte. Ceuta no puede dar esta imagen impropia de un país moderno. Alguien tiene que hacerse responsable. Y no vale parchear y cambiar las órdenes de un día para otro” indica el líder localista, tras conocer que hoy se ha decidido hacer desaparecer el carril para residentes.

Ceuta Ya! avisa que Ciudad y Delegación deben actuar cuanto antes puesto que la afluencia de personas en tránsito seguirá aumentando, ante la proximidad de la Pascua del Sacrificio. “Ya se sabía que el número de personas que iban a participar en la OPE iba a ser mayor ante la llegada de la nueva normalidad, que los trámites para cruzar la frontera iban a ser más lentos por los requisitos de vacunación, y no se ha hecho nada”, condena Mohamed Mustafa.

Por ello, el líder de los localistas exige a las administraciones soluciones urgentes y les afea su falta de humanidad y reacción ante un episodio en el que cree han “abandonado a su suerte” a cientos de personas. Y avisa, “esto no sólo afecta a los marroquíes que quieren regresar a su país, también a cientos de ceutíes que quieren ir a Marruecos. Pero lo que es peor, si no hacen nada, en pocas semanas tendremos la misma situación en nuestra ciudad, en nuestro puerto, en la fase de retorno, y con incidencia también plena en el uso del transporte marítimo que hacen los ceutíes. No es un problema ajeno”.