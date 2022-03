Mohamed Mustafa ha defendido con dureza su voto en contra del PGOU, con el que “están generando unas expectativas rotundamente falsas” y que es “inútil para la Ciudad” aunque “sí es útil para un reducido grupo de avariciosos promotores inmobiliarios”

El diputado de Ceuta ya!, Mohamed Mustafa, ha mostrado hoy en el debate del Pleno para la aprobación provisional del PGOU su rechazo a un documento que cuya “exposición al público se produjo hace seis años, la respuesta a las alegaciones presentadas en su día se ha demorado seis años», recordando que desde entonces ha tenido lugar un “cierre económico de la frontera por parte de Marruecos que estranguló nuestra economía”; una pandemia; la crisis de mayo de 2021; y una guerra en Europa.

Por lo que desde la formación localista aseguran que es un documento desfasado y los datos más actualizados utilizados en algunos informes del PGOU son de 2001, hace ya más de veinte años. “El presidente de la Ciudad, y lleva razón, tiene la absoluta convicción de que esto no sirve para nada. Es el mismo motivo por el que ninguno de los diputados que hoy van a votar se ha leído lo que dicen esos densos volúmenes repletos de palabras indescifrables”, asegura Mustafa, que califica este documento y su aprobación como «una estafa política más que, como todas, terminará pasando factura. Están generando unas expectativas rotundamente falsas”.

El portavoz de Ceuta ya! ha recordado que “por no tener, no tenemos ni ley del suelo que aplicar (la que se utiliza, por defecto, es del año 1976 preconstitucional), y además, las competencias de urbanismo residen en el Ministerio de Fomento (único caso en España)”. Mustafa califica el documento a debate de “inútil para la Ciudad y para la inmensa mayoría de los ciudadanos”, aunque dice que “sí es útil para un reducido grupo de promotores inmobiliarios”.

Para los localistas, la política urbanística de Ceuta se enfrenta a “cuatro grandes retos que, actualmente y por diversos motivos, tienen colapsado su potencial desarrollo y mermando de manera muy notable la calidad de vida de la ciudadanía. El primero sin duda, es el suelo ocioso adscrito al Ministerio de Defensa. Según los datos oficiales, este suelo ahora inservible se eleva al 35% del total de la ciudad”.

Además, Mustafa asegura que en este “nuevo” PGOU el suelo de defensa permanece “invariable, intocable” y añade el “pésimo estado” de otra zona de especial relevancia: el puerto y su entorno, que este Plan no resuelve. Para este grupo no se puede hablar de un Plan de futuro si éste no resuelve el grave problema de regularización que sufren importantes núcleos de población.

“Hablamos de la barriada Príncipe Alfonso; pero no sólo. En parecidas condiciones se encuentra Recinto Sur, la Almadraba o Benzú. Todas estas zonas, en las que residen aproximadamente veinte mil ceutíes, están afectadas por muy serios problemas urbanísticos que impiden vivir con normalidad a sus vecinos. En algunos casos con la imposibilidad incluso de disponer de un contrato de suministro de energía eléctrica”, ha asegurado Mustafa, que no ve “ninguna solución” en este PGPU a este problema.

“Decididamente ustedes no quieren que el Príncipe, el Recinto, la Almadraba y Benzú formen parte de esta ciudad en plano de igualdad con el resto de barriadas. Las están ustedes condenando a la marginación perpetua”, ha añadido.

Otro objetivo importante para Ceuta ya! era la conservación del Monte Hacho, “pero este PGOU es un proyecto claramente desarrollista, que considera el territorio como la materia prima para el beneficio económico y la especulación urbanística. Esta miope visión no es capaz de percibir los valores naturales, paisajísticos, históricos e identitarios de nuestra ciudad. El Monte Hacho queda así sacrificado en aras a beneficiar a algún particular”.

“Si merece la pena vivir en Ceuta es por la posibilidad de disfrutar de un entorno privilegiado que algunos parecen empeñados en destruir para obtener réditos económicos o políticos. Si por algo merece salvaguardar el Monte Hacho de la especulación urbanística es por preservar la calidad de vida de los ceutíes”, apunta el líder localista.

Para Mustafa y su equipo, “no corre mejor suerte la vivienda. Esta debería ser la prioridad uno de la previsión de equipamiento para los próximos ocho años. Este PGOU consolida un modelo de crecimiento especulativo, al ser el suelo destinado a vivienda escaso y difícil de gestionar. Se construirá muy lentamente, y sobre todo, el precio de la vivienda será muy caro, lo que impedirá el acceso a ella a la mayoría de ciudadanos”.

En su intervención ha recordado las desigualdades existentes en Ceuta y que más del 40% de familias ceutíes vive por debajo del umbral de la pobreza, por lo que aseguran que “el PP entre favorecer los intereses generales de la Ciudad y satisfacer a los avariciosos promotores inmobiliarios, ha elegido esto último”. Han criticado así que “quienes visitan todos los días las barriadas comprometiéndose a ayudar a la gente humilde, ahora, a la hora de la verdad, se pongan del lado de los pudientes e impidan con su voto la mejora de las infraestructuras públicas”.

Por último Mustafa apunta que el PGOU se aprueba hoy, aunque no solucione los problemas de la gente, “porque contempla hasta diez monumentales ‘pelotazos’ urbanísticos que van a permitir mejorar notablemente las fortunas de los promotores que presionan o son afines al PP”.

Para los localistas “son especialmente llamativos los casos de la antigua Ducar, la Cepsa o el Patio Hachuel. El PGOU va a proporcionar suculentos beneficios para sus dueños. Ese es el auténtico interés para la aprobación de este PGOU. El PP ha priorizado favorecer los intereses de un grupo de promotores sacrificando para ello las posibilidades de desarrollo, crecimiento y prosperidad del conjunto de la ciudadanía. Nunca un voto negativo estuvo más cargada de razón”.