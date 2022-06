La secretaria de Juventud, Fatima Sohora Mohamed, pide que la arena se adecúe a las condiciones necesarias para hacer posible una óptima práctica del deporte

Ceuta Ya! ha estado en contacto con deportistas que han trasladado a la formación política que, la arena de la Ribera -en teoría el lugar que debería estar adecuado a la práctica de deportes de playa-, se encuentra en un estado “lamentable”.

Fatima Sohora Mohamed, secretaria de Juventud de los localistas, denuncia que “actualmente, las piedras y una tierra que más bien parece cemento, provocan que andar descalzo, y no digamos ya correr, sea absolutamente molesto, lo que imposibilita la práctica de ningún deporte de competición”. Algo que para la formación no afecta únicamente a los propios usuarios, sino que tiene otra dimensión relacionada con el propio desarrollo económico de la Ciudad. “El deporte es una de las principales bazas de nuestra tierra y debemos cuidarlo. No olvidemos que el último torneo de rugby playa que se celebró antes de la pandemia atrajo a Ceuta a casi doscientas personas”, señala la responsable de Juventud de Ceuta Ya!.

La formación localista se hace eco de las peticiones de los y las deportistas afectadas y demanda al Gobierno de la Ciudad, tanto al área de Medio Ambiente como al ICD, que se lleven a cabo “las medidas oportunas” para dotar a la playa de la Ribera de la arena adecuada. El objetivo es habilitar lo antes posible esta zona para poder practicar deportes, sin problemas de lesiones ni dificultades añadidas.