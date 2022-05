Lamentan que un partido que gobierna España y cogobierna la ciudad con el PP y siete diputados esté más preocupado de una joven fuerza política que de parar los pies de la extrema derecha. Consideran “poco ético” que el líder del PSOE, Juan Gutiérrez, haya hecho públicas las conversaciones para una supuesta unidad cuando ni siquiera se ha producido todavía una reunión formal entre ambos partidos

La Ejecutiva de Ceuta Ya! lamenta “la triste situación en la que se ha visto envuelto el partido en la jornada de este domingo por culpa de las declaraciones del secretario general del PSOE ceutí, Juan Gutiérrez”. Una entrevista en un medio en la que Gutiérrez hacía públicas unas conversaciones “para una ‘supuesta’ posibilidad de concurrencia de partidos de cara a las próximas elecciones, pero en un tono que no tiene nada que ver con la realidad”.

Ceuta Ya! afirma haber llevado todo este asunto con la la “máxima discreción”, sobre todo teniendo en cuenta “que no se ha producido ni una sola reunión oficial”, y no entiende que Gutiérrez “no haya dudado a las primeras de cambio en hacerlo público, en un intento más de presión y desestabilización”. Y es que señalan que “por desgracia no es el primero que sufre Ceuta Ya! por parte de los socialistas desde su fundación”.

Pese a todo, los localistas mantienen que continuarán “trabajando por el bien común de los y las ceutíes, piedra fundacional de este proyecto.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el secretario de Organización, Muad Ayadi, ya hace referencia a lo que “según el PSOE es mano abierta, pero que para Ceuta Ya! no es más que un intento de desmantelar un proyecto pujante de la forma más rastrera posible. Mediante la búsqueda de la adhesión de uno de nuestros principales valores, nuestro líder, Mohamed Mustafa”. Para Ayadi, “el único que ha quedado retratado aquí es el señor Gutiérrez y su forma de hacer política. La de la compra de voluntades. La vieja política, la del PP y el PSOE, choca aquí en hueso. Moha no se vende, ni nuestro proyecto tampoco».

La Ejecutiva localista reitera su compromiso con las y los ceutíes para seguir trabajando por una Ceuta más abierta, más inclusiva, con menos desigualdades y más oportunidades para todos. Una Ceuta que no puede entenderse sin el localismo, que ha logrado para la ciudad los mayores logros políticos de las últimas décadas. Desde la lucha por los derechos civiles, a la reivindicación autonomista, o incluso el incremento de la bonificación al transporte al 75 por ciento. “En este caso por un localismo-regionalismo que ni tan siquiera fue el nuestro, sino el canario. Que piensen los ceutíes lo que nuestra ciudad podría lograr con un Gobierno y unos parlamentarios localistas en Madrid. Personas realmente preocupadas por el futuro de Ceuta”, recalca Ayadi.

Ceuta Ya!, “pese a todo”, mantiene “como ha sido siempre su seña de identidad”, la puerta abierta a un diálogo sincero para lograr la unidad de la izquierda ceutí y un proyecto ganador de cara a cualquier proceso electoral. “Eso sí, siempre que parta de la discusión política, del proyecto de Ciudad, de los programas y del entendimiento. De qué modelo queremos para Ceuta, no del cambio de cromos o la compra de voluntades. En ese campo, sobre todo si el objetivo es apoyar a los poderosos y los ricos como ha hecho el PSOE en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, no nos vamos a encontrar nunca”, sentencia Ayadi.