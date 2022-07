Tras las recientes denuncias ciudadanas sobre el «lamentable» estado de los parques, la formación progresista recuerda que el Gobierno se comprometió a ejecutar su programa y que «todavía no ha hecho absolutamente nada»

Tras las recientes denuncias ciudadanas sobre el «lamentable» estado de los parques infantiles de la ciudad, Ceuta Ya! exige al Gobierno que cumpla con el compromiso que adquirió con la formación el pasado febrero, cuando, junto al resto de grupos políticos, aprobó la propuesta del partido de Mohamed Mustafa relativa a poner en marcha «un programa de accesibilidad para parques infantiles».

El partido de izquierdas denuncia que «en pleno mes de julio todavía no se ha hecho absolutamente nada», algo que «deja en evidencia que para el Partido Popular los acuerdos plenarios se convierten en papel mojado nada más salir del salón de plenos». Mustafa ha insistido en la importancia de su propuesta. «Actualmente, los parques de la ciudad están destartalados y no es que no sean accesibles para las personas con discapacidad, algo que ya es grave, sino que es que no son accesibles para nadie«.

El líder localista se ha unido a los padres y las madres que le han hecho llegar sus quejas. «Soy padre y vecino de la barriada de Hadú, donde se encuentra el parque infantil de San José, un parque al que nadie quiere llevar a sus hijos o hijas, un parque que produce absoluto sonrojo».

Ceuta Ya! ha querido recalcar que «en la actualidad, no hay prácticamente ningún parque en condiciones, desde la Marina hasta el Príncipe», una situación «peligrosa» para los niños y niñas de Ceuta.