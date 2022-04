«El Gobierno de la Ciudad debe lealtad a las otras fuerzas democráticas de la Asamblea», ha asegurado el secretario general, Mohamed Mustafa, que valora la postura como «radical» tras la reunión de Vivas y Albares

La formación política de Ceuta Ya!, a través de su secretario general, Mohamed Mustafa, ha hecho una valoración sobre postura adoptada por el Gobierno en lo que se refiere a la eliminación de la excepcionalidad de Schengen. La califica de «radical» y muestra «sorpresa y estupefacción» tras la reunión de Vivas con Albares.

Mustafa asegura que su partido localista se ha encontrado «un PP que ha ido basculando en función de qué foro se encontraba». Recuerda que, en principio, el Gobierno de la Ciudad «fijó la postura de la eliminación, posteriormente valoró una revisión de la excepcionalidad, también subiéndose a la ola reaccionaria de Vox con la eliminación total». Asimismo, añade que cuando Ceuta Ya! trasladó al Pleno de la Asamblea una interpelación relativa a la postura a adoptar por Ceuta, «la respuesta fue dubitativa y no dejó cuál era su intención».

Según el secretario general de Ceuta ya!, este no es un tema menor «que se pueda despachar a golpe de titular», sino que es un tema donde «es necesario poner una serie de puntos que analicen la idoneidad o no de mantener o no la excepcionalidad y que determine la postura de Ceuta».

Por ello, anuncian que van a interpelar al Gobierno para que la próxima Junta de Portavoces el presidente dé explicaciones al resto de formaciones políticas. «El Gobierno de la Ciudad debe lealtad a las otras fuerzas democráticas de la Asamblea«, ha finalizado Mohamed Mustafa.