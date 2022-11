Tendrá presencia en redes sociales y el objetivo es crear un proyecto de “las diferentes formas de ver cómo se tiene que construir una Ceuta justa a todos de diferentes perspectivas”

La formación política Ceuta Ya! ha presentado este lunes la campaña de afiliación ‘Ensancha’ contra la ultraderecha que va a tener presencia en redes sociales. El objetivo según el secretario general de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, es crear un proyecto de “unidad del pueblo de Ceuta, de la unidad de las diferentes gentes, de los diferentes sentimientos, de las diferentes formas de ver cómo se tiene que construir una Ceuta justa a todos de diferentes perspectivas”.

Aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras al conocido como ‘Hamiti’ que falleció en los últimos días. “Un compañero que seguro hubiese estado aquí, no ha faltado a ninguna de las citas. No ha rehusado a ninguna de las luchas. Nunca le ha dado la espalda al compromiso, jamás se achantaba. Siempre ha buscado el compromiso, sobre todo el bienestar de sus vecinos y de sus vecinas”, recordó.

Asimismo, admitió Mustafa que “nos jugamos muchísimo y yo estoy completamente seguro, que este proyecto que hoy se representa con vosotros y vosotras es la única vía para construir una Ceuta mejor, pero para eso os necesitamos a vosotros y a vosotras”.

Mustafa comentó: “Nos une algo, hemos sido golpeados y golpeadas por décadas de políticas de derecha, de políticas conservadoras que han afectado a nuestra gente, a nuestros cuerpos, a nuestra ciudad. Ya es el momento de decir basta ya”. Por ello, esta campaña es “para destruir prejuicio, pero sobre todo para construir”.

El líder del grupo parlamentario localista puntualizó que “se acercan tiempos muy complicados, pero sobre todo de desafío. Es el momento de acabar con la polarización”. Respecto a los polos ha expresado que son “Vox, pero no hay que olvidar que ese discurso del odio tiene un precedente y eso fue el Partido Popular. Se está aprovechando ese discurso de odio para aprovecharse del miedo, es decir, decirle a la gente que ojo con el lobo para quedarse, para tener a los electores como rehenes. Nosotros vamos a decir a la gente que no hay dos opciones, que hay varias”. Una de ellas, parte del localismo, una fuerza “progresista que sabe lo que quiere, que lo hemos demostrado en este último año en los plenos, aportando propuestas, debatiendo, siendo constructivos cuando tocaba ser constructivo.”

Imágenes de Antonio Sempere Presentación de la campaña de afiliación de Ceuta Ya! ‘Ensancha’/Antonio Sempere Imágenes de Antonio Sempere Imágenes de Antonio Sempere Imágenes de Antonio Sempere Imágenes de Antonio Sempere

En esta línea, lamentó que se olvidan en los presupuestos que el 40% de la población ceutí vive debajo de los umbrales de pobreza. 12.000 niños en Ceuta viven bajo los umbrales de la pobreza. Los PGOU que “han dejado al margen a barriadas como el Príncipe, Almadraba, Benzú, Recinto”. En Ceuta no hay una crítica de radioterapia, el barco “sigue secuestrando” el crecimiento económico.

En esta ocasión, las cosas importantes las quieren poner sobre la mesa, “las llevamos poniendo durante un año, no nos vamos a callar, no tenemos miedo a nadie que fundamentalmente no le debemos nada a nadie”.

Presupuestos 2023

Respecto a los presupuestos de 2023 han subrayado que “el Partido Popular y el Partido Socialista han empaquetado estos presupuestos, ya los tienen cerrados con celofán”. Por lo tanto, “el apoyo de cerca ya va a ser muy complicado». Anunció que presentarán una enmienda a los presupuestos.